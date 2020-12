Pide Gobernador “no cantar victoria” por llegada de vacuna

Domínguez Servién se dijo confiado de los resultados que han arrojado las pruebas de inmunidad que realizan los laboratorios farmacéuticos a nivel mundial e hizo un símil con la pandemia por la influenza AH1N1, que afectó a México en 2009

Alhelí Lara

Ante la próxima llegada a México de vacunas contra el COVID-19 y en el marco de los festejos de fin de año, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, instó a la población a no bajar la guardia ni cantar victoria.

“No quiero cantar victoria. Hasta que la vacuna no esté en los estantes de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE para poder vacunar a los queretanos, no podemos cantar victoria. Aquí no sabemos cuál va a llegar, todo lo está manejando el Gobierno federal”, precisó.

En entrevista, Domínguez Servién se dijo confiado de los resultados que han arrojado las pruebas de inmunidad que realizan los laboratorios farmacéuticos a nivel mundial e hizo un símil con la pandemia por la influenza AH1N1, que afectó a México en 2009.

“Una marca como Pfizer o cualquier otra, Astra Zeneca, o de las que hemos oído, no pueden pasar si no han corrido por sus tres fases de investigación. En Inglaterra ya le dieron la autorización las autoridades sanitarias. Ojalá que no vaya a pasar como con la influenza en sus inicios, donde había incertidumbre de las reacciones que podría tener la vacuna y después de muchos años, incluso la gente se forma para vacunarse contra la H1N1”, destacó.

El mandatario estatal aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de fin de año a los lectores del AM de Querétaro, a quienes además, instó a seguir las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

“Que pasen este fin de año de lo mejor, en la medida que lo permita la pandemia. Estoy seguro que será una Navidad llena de sentimientos por el confinamiento, por las pérdidas. Ojalá se vaya rápido este 2020, porque hay buenas noticias para el 2021 con la vacuna”, reiteró.