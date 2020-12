Por definir, programas de apoyo para 2021

La Administración Municipal trabaja en la ayuda que brindará por la contingencia desde enero

Gonzalo Flores

En aproximadamente dos semanas se definirán los programas que continuarán o si se crearán nuevos por parte de la administración municipal capitalina, para continuar con los apoyos a la población afectada por la pandemia de COVID-19 durante los primeros meses de 2021.

El alcalde Luis Nava señaló que se analizarán los alcances presupuestales, una vez que se autorice el presupuesto para el próximo año.

“En un par de semanas, pasando la aprobación del presupuesto de la semana que entra, veremos cuál puede ser el monto de recursos y, sobre todo, a qué población tendríamos que atender prioritariamente en esta contingencia, a quiénes son los que más lo necesitan”, comentó.

Nava Guerrero agregó que los programas estarán definidos conforme al comportamiento del semáforo epidemiológico por COVID-19 para el estado de Querétaro.

“Es como hemos ido identificando y decidiendo los distintos programas en estos meses de pandemia, viendo cuáles son los sectores que más lo necesitan y de qué manera apoyarlos directamente para que sea una aplicación mucho más eficaz de los recursos”, indicó.

MANTENDRÁN OPERATIVOS POR VENTAS DE FIN DE AÑO

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que se mantendrán los operativos por las ventas de fin de año.

Comentó que ya se reunieron con representantes de tianguis y mercados para que se cumplan las medidas sanitarias durante la temporada, que es importante para este sector.

“La policía junto a los médicos no han dejado de trabajar durante la pandemia y seguiremos trabajando fuertemente, la operación policial no va a detenerse en estas fechas tampoco, pero apelamos a que la ciudadana pueda respetar las medidas sanitarias para que puedan hacer las compras navideñas como se hacían, pero no será posible si el semáforo no cambia, si no respetan las medidas o si los establecimientos no hacen respetar las medidas”.