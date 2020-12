Firman alianza Great Place to Work y AM de Querétaro

A través de las páginas impresas y digitales del AM de Querétaro se podrán consultar los datos destacados del ranking

Carlos Uriegas

Great Place to Work y AM de Querétaro firmaron una alianza de colaboración en la que se suman esfuerzos para acercar y difundir los mejores esquemas de trabajo en la entidad.

“Great Place to Work, la autoridad global en alta confianza y culturas de alto rendimiento empresarial en más de 60 países y el AM de Querétaro suman esfuerzos para investigar, informar sobre las metodologías aplicadas anualmente a más de 6 mil empresas en todo el mundo, mismas que emplean colectivamente cerca de 10 millones de personas y que ahora evaluarán y aportarán para Querétaro”, destacó Miguel Flores, director editorial del AM de Querétaro.

En el acto desarrollado en el Club de Industriales de Querétaro se contó con la presencia de Alma Rosa García Puig, CEO de Great Place to Work, de César Oge, COO de GPTW y de Claudia Calderón, Directora Regional de Relación con clientes en el Bajío.

La entidad queretana tiene gran potencial al albergar cerca de 50 parques industriales, mismos que generan el 40 por ciento del PIB Estatal, por lo cual generará la información que el AM de Querétaro, la revista Perfiles y la revista VSD!, así como sus versiones web y redes sociales, por lo que el próximo años se encargará de difundir en exclusiva, el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en la Región Bajío, desde Querétaro.

“En este año atípico para Querétaro, México y el mundo, la labor para reconocer públicamente logros empresariales, educativos y desde luego, la cultura laboral sobresaliente de todas las empresas asentadas en nuestro estado, es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción” comentó Miguel Flores.

“Estaremos orgullosos de difundir en nuestras plataformas, logros y satisfacciones de los empresarios reconocidos, de mostrar la mejor cara de la industria y que ésta motive a otros a mejorar”, comentó el director editorial en el evento que tuvo como testigo a Hans Frei, presidente del Club de Industriales.