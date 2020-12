Celebran a la Virgen de Guadalupe a la distancia

Este año la celebración por el 489 Aniversario de su aparición es inédita. El atrio lució vacío y rodeado de vallas metálicas para impedir el acceso de feligreses

Juan Hernández y Lilian Hernández

Con el propósito de presentar las peticiones y agradecimientos de miles de mexicanos que cada año acuden a la Basílica de Guadalupe, los cinco obispos auxiliares de la Arquidiócesis Primada de México, Monseñor Luis Manuel Pérez Raygoza, Monseñor Héctor Pérez Villarreal, Monseñor Francisco Daniel Rivera Sánchez, Monseñor Salvador González Morales y Monseñor Carlos Enrique Samaniego López encabezaron una Peregrinación de la Glorieta de Peralvillo al Templo Mariano.

En forma especial ofrecieron el Santo Rosario a la Virgen Morena y pidieron por quienes han perdido la vida en este tiempo de pandemia, por sus familiares y por el personal sanitario, que, con entrega y generosidad, ha atendido a pacientes en hospitales públicos y privados.

La peregrinación fue pregrabada y transmitida este 11 de diciembre a las 10:00 horas y llegó a más de 16 mil conexiones durante la primera hora, gracias a la difusión que realizaron más de 70 cuentas de redes sociales de diócesis y medios católicos que se sumaron.

Sin embargo, esta Peregrinación simbólica no fue suficiente para evitar la insistencia de feligreses que intentaron arribar a la Basílica para agradecer y felicitar a la Virgen del Tepeyac en este 489 Aniversario de su aparición.

La advertencia de que no los dejarían pasar para peregrinos procedentes de Puebla, Texcoco, Querétaro y Toluca no bastó para acudir al Santuario para cumplir con sus mandas.

“A nosotros no nos interesa si hay epidemia, es más importante mi promesa con la Virgencita de Guadalupe que escuchó mis rezos para salvar a mi hija Hermila que se accidente hace dos años y le prometí que durante 7 años acudiría a cantarle las mañanitas”, comentó doña Hermila.

La peregrina procedente de la comunidad de Ezequiel Montes, Querétaro, comentó que esta consciente del riesgo de venir a la CDMX, pero “no me sentiría a gusto si le fallara a la Virgen de Guadalupe, por eso vengo y aunque no me dejen pasar, solo le dejaré mi veladora y cumpliré con la manda”.

La policía de la Ciudad de México colocó vallas metálicas en las calles aledañas a la Villa, para impedir que algún grupo de peregrinos se “quiera pasar de vivo” e intentara ingresar hasta el Templo del Tepeyac.

Además, hubo cierres viales y suspensión de servicio de transporte público, pues el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio de las estaciones Potrero, de la Línea 3; y La Villa, de la Línea 6 y el Metrobús suspendió el servicio en las estaciones La Villa, Martín Carrera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Hospital General La Villa, De los Misterios y Hospital Infantil, de las líneas 6 y 7.

VOX POPULLI

Este año la celebración a la morenita del Tepeyac tendrá un sentido muy diferente. El periódico AM de Querétaro salió a la calle a preguntarle a la gente su opinión sobre cierre de templos y cómo festejan este 12 de diciembre.

Turista europea

Quería visitar a la Guadalupana en Querétaro, pero encontré el Templo de la Congregación cerrado. Está bien que lo hicieran para evitar contagios

Fabiola Jiménez

En esta fecha acudía a misa, le cantaba las mañanitas junto con mi familia y ahora el festejo a la Virgen será rezar desde casa.

Enrique Cázares

Está mal el cierre de iglesias, pero la situación está peligrosa. En otros años ofrecemos un taquito en la casa, pero ahora será solo la familia.

Juana Aguillón

No creo que la solución sea el cierre. De dos en dos y con sana distancia hubiéramos podido visitar a la virgen. Ahora será una celebración con la familia.

Viridiana Martínez

He danzado para la virgen, pero este año no lo haremos. Es una medida eficaz para cesar la pandemia.

María Dolores Guerrero

Vamos a celebrar a la virgen en casa, distanciados de la familia, aunque sea el santo de la abuela. No queda de otra, sólo cuidarnos.