Impulsan reforma en desarrollo y ordenamiento urbano

Entre los principales puntos que contempla la iniciativa para modificar el Código Urbano se encuentra la autorización de lotes o unidades privativas hasta la conclusión de las obras y la garantía de los servicios para los habitantes, entre ellos el de acceso a agua

Khalid Osorio

La diputada local Abigail Arredondo presentó una iniciativa para reformar el Código Urbano, con la finalidad de regular los asentamientos urbanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Entre los principales puntos que contempla la iniciativa para modificar el Código Urbano se encuentra la autorización de lotes o unidades privativas hasta la conclusión de las obras y la garantía de los servicios para los habitantes, entre ellos el de acceso a agua.

“Vemos situaciones traumáticas, en donde los hombres siguieron, y de repente no existía un servicio u otro. Esto ya no puede suceder, porque no puedes continuar al siguiente paso del proceso si no tienes tu dictamen de factibilidad de agua en todo el proyecto”, dijo Abigail Arredondo.

Asimismo, se establece la disminución de trámites para que los desarrolladores de vivienda puedan hacer entrega de las unidades habitacionales al municipio, y las personas que habitan en esos lugares tengan derecho a recibir servicios.

Para la actualización o modificación de los programas de planeación se establece que deberá ser consultado con la ciudadanía.

La promoción de vivienda de interés social es otro de los temas que mencionan en la iniciativa debido a la generación en exceso de vivienda que se encuentra fuera del alcance de los ciudadanos.

“Estamos dejando claro que el gobierno estatal debe generar programas y proyectos donde se esté promoviendo este tipo de vivienda”, explicó la diputada.

En la parte de sanciones, se contempla la inhabilitación temporal para participar o ejecutar en acciones urbanísticas cuando un infractor cometa una falta grave, así como la creación de un registro, en donde se podrá consultar a todos aquellos sujetos sancionados.