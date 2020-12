Lara, la dama queretana

La deportista señaló que en ocasiones se ha sentido excluida de su pasión por ser mujer

Carlos Uriegas

A María le gusta que le digan Lara, así es conocida en el mundo del ajedrez; como a Beth le llaman Harmon en la serie Gambito de Dama. La ajedrecista queretana vive la pasión por el deporte de las 64 casillas desde los siete años, desde entonces empezó a jugar y ganar torneos.

Con 21 años de edad María Elizabeth Lara comenta que el ajedrez es parte de su vida ya que le ha abierto puertas, le ha dado muchos beneficios y es feliz al practicarlo.

“El ajedrez es una pasión, llevo desde los 7 años jugando y es parte de mi vida; ahora ya tengo 21 años y sigo aprendiendo y disfrutando del deporte”, comparte Lara desde San Juan del Río.

La joven ajedrecista destacó que el ajedrez le ha enseñado muchas cosas fuera del tablero.

“He desarrollado mucho la concentración, he aprendido a saber ganar y perder, ya que muchas veces no sabemos perder o controlar las emociones. Me ha ayudado a controlarme dentro y fuera de la partida, he desarrollado empatía, imaginación y el saber pensar antes de actuar, ya que como en la vida, en el ajedrez no puedes mover una pieza sin pensar en las consecuencias”, reflexiona María, quien se identifica con el juego de ataque y agresivo al momento de estar frente al tablero.

¿Has visto la serie

‘Gambito de Dama’?

“Me parece muy interesante, ya que es una serie que ha despertado el interés en el ajedrez. No va sólo para los ajedrecistas, cualquier público puede aprender mucho de la serie, de ver cómo alguien con talento en su vida ha tenido obstáculos y lucha por salir adelante. Beth Harmon perdió a su mamá, se fue al orfanato, la adoptan, su mamá fallece, su papa adoptivo no la quería y encontró una salida en el ajedrez, aunque se estancó por los vicios y su sufrimiento y los sobrellevó por su talento en el ajedrez”, resume Lara Santana.

¿Te identificas con Beth Harmon?

“Me identifico un poco con el personaje, no tuve impactos tan fuertes en mi vida, pero como todos nos estancamos en determinada situación. Inicie de muy pequeña, igual que ella”, comparte la subpcampeona panamericana de 2016.

La serie toca el tema de violencia de genero, algo que también ha sentido María, quien comenta que muchas veces dudan de su capacidad para el ajedrez por ser mujer.

“A Harmon no le creían que ganara por ser mujer, o empezaba en una categoría menor. A mí me ha tocado estar en situaciones así, por ser mujer dicen que no soy tan buena, de ahí el impacto mundial de la serie ya que es algo que no se acepta en la sociedad, aunque ciertas situaciones machistas están empezando a cambiar”, subraya María Elizabeth.

Lara, quien imparte clases en línea y coordina el canal de Youtube Chessblogs con Lara, destaca los valores del ajedrez y lo importante que puede ser para los niños la práctica de este deporte.

“A los niños en su etapa de desarrollo ayuda a que desarrollen el análisis, mejora la imaginación, el cálculo y aporta mucho a la concentración”, explica la maestra de ajedrez y estudiante de psicología, carrera que tuvo que suspender, pero que piensa retomar en un futuro.