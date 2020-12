A Querétaro sólo le falta una gobernadora: Carla Humphrey

La consejera del INE reconoció el avance de la entidad en equidad de genéro. Sin embargo, recordó que en la historia del país nueve mujeres han sido electas como Jefas del Ejecutivo estatal

Khalid Osorio

Para Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque Querétaro es una de las entidades que muestran mayor avance en equidad de género y participación de las mujeres en la vida política, “le hace falta una gobernadora”.

Reconoció para AM de Querétaro que el Estado cuenta con una de las leyes electorales más avanzadas del país, muestra de ello, dijo, es la conformación del Congreso local y los Ayuntamientos en donde existe un respeto por la equidad de género. Asimismo, agregó, el Tribunal electoral del Estado cuenta con criterios avanzados que, en comparación con otras entidades, indicó, ha procurado paridad total y castigar la violencia política.

“Hay que eliminar cualquier obstáculo que pudiera llegar a tener una mujer que aspira a un cargo de elección popular”, destaca la Dra. @C_Humphrey_J, Consejera del @INEMexico, al celebrar la actualización del Protocolo. pic.twitter.com/xquaYfUlZy — Observatorio Mujeres (@Obs_MujeresNL) December 2, 2020

“Yo creo que Querétaro va muy bien. La ley la veo muy bien, hay buenos avances en el tema legal, y creo que se ven reflejados en como están integrados los Ayuntamientos y el Congreso, solo le faltaría una gobernadora”, puntualizó la funcionaria del INE.

Recordó que en el territorio nacional, el número de gobernadoras es reducido. Desde 1953, cuando se otorgó el derecho a las mujeres para emitir el sufragio y ser votadas, nueve únicamente han sido Jefas del Ejecutivo estatal; siete de ellas electas y dos como sustitutas.

EQUIDAD EN LA CONTIENDAD

Humphrey Jordan es una de las principales impulsoras del acuerdo de paridad de género, el cual pretende que los partidos políticos postulen a siete candidatas para competir por las 15 gubernaturas que se renuevan en 2021.

A pesar de que se establecían cuotas de paridad para los partidos políticos -sancionadas con multas económicas-, era la propia ley la que hacía que éstas no se cumplieran, ya que tenía excepciones o permitía maniobras que daban la posibilidad de evitarlas, explicó. Por ejemplo, registrar mujeres como candidatas y suplentes hombres para luego hacer el cambio.

El artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía que los partidos estaban obligados a “registrar a 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad”. Sin embargo, el inciso dos del mismo artículo señalaba que quedaban exceptuadas aquellas candidaturas que fueran resultado de un proceso democrático, conforme a los estatutos de cada agrupación.

“En noviembre de 2012 hay una sentencia importante donde se establece que sin importar el proceso de selección de candidaturas, se debe cumplir con la cuota; siempre. Dos, una suplente de una mujer siempre debe ser una mujer y empieza con la alternancia en las fórmulas, porque siempre mandaban a las de mujeres a los últimos lugares”, explicó la consejera del INE.

El acuerdo de paridad, aprobado el pasado 6 de noviembre, fue impugnado por el senado y el Partido Acción Nacional. Al respecto, Humphrey comentó que existen sentencias previas que establecen la paridad en todo, incluidos los cargos unipersonales.

“Algunos senadores estaban muy enojados por nuestro acuerdo. Dicen que no se había modificado el artículo 116 constitucional. Tampoco se había modificado el artículo 115 y se aplicó paridad en presidencias municipales, que también son unipersonales, y a base de resoluciones y sentencias, se terminó aplicando”, indicó.

El acuerdo no contempla que el INE le dicte a los partidos políticos en qué gubernaturas deben postular mujeres, por lo cual, la consejera argumentó que no se limitan sus derechos políticos al aplicar el principio de paridad.

“Me sorprende que un senador diga ‘es una reserva de ley’. No puedes invocar eso cuando estás maximizando derechos y cuando ellos fueron los que aprobaron ésta reforma que conocemos como ‘Paridad en Todo’. ¿Es total o no? ¿O es casi en todo o donde más o menos me parece que sí? ¿Qué es total? No creemos que hay ninguna limitación como dice el Senado o un partido político para suponer que estamos violentando sus derechos cuando no les dijimos en qué estados tenían que postular mujeres”, declaró la funcionaria.