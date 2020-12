La ergonomía aplicada facilita la vida y el trabajo

El campus Juriquilla de la UNAM trabaja en modelos que buscan adaptar el entorno para todos con el diseño de productos y espacios

Carlos Uriegas

La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de Juriquilla realiza estudios de ergonomía aplicada, para adaptar el entorno, los productos y el área de trabajo al ser humano.

“La ergonomía es un tema fundamental, pero no se le ha dado la importancia que se requiere; sin embargo, en algún momento hemos sufrido al incomodidad, al no poder mover o abrir algo o no caber en un determinado espacio. En muchas ocasiones, son problemas de origen, por lo que estamos trabajando en un diplomado de ergonomía aplicada, desde el diseño y el proceso inicial, y no tener que corregir el problema después, ya que es más difícil y más caro”, apuntó José Manuel Dorador.

El investigador de la UNAM en Juriquilla destacó que es clave conocer la antropometría de las personas, cuánto miden y qué capacidades tienen, porque la ergonomía también está encaminada a resolver las discapacidades de algunas personas.

“Existe la antropometría estática, que estudia las medidas de las personas y la dinámica, que mide las capacidades de esta persona, sus movimiento, su fuerza, para diseñar objetos, como una botella de agua, algo que todos usamos, pero que a veces no todos pueden abrir, por el tamaño, por que está muy apretada, o se resbala, o porque la tapa es muy lisa”.

La ergonomía debe aplicarse para evitar obstáculos en la cotidianidad, mejorar el diseño de ciudades y de espacios para todas las personas.

“Se debe tomar en cuenta la ergonomía al momento de hacer rampas para personas con sillas de ruedas, diseñar pendientes cómodas, carriles amplios para que puedan girar y continuos para que no tropiecen o se atoren; debemos pensar en forma integral, por eso diseñamos el diplomado de ergonomía aplicada”, detalló el académico.

Esta segunda edición del Diplomado de Ergonomía Aplicada está dividido en tres bloques. En el primer módulo se tratan los conceptos y metodología, el segundo va enfocado a la ergonomía de producto y el tercero a la ergonomía laboral.

Es un tema que se debe seguir fortaleciendo; el poder contar con tablas antropométricas del mexicano es un gran pendiente que debeos impulsar en la UNAM y retomaremos. Hay que ver cómo somos los mexicanos que están creciendo más, estamos viviendo más años, pensar en la tercera edad, sus necesidades son diferentes y a partir de ahí trabajar en el diseño efectivo de productos y de espacios”, mencionó el doctor Dorador González .

“Con la llegada de la NOM 035, se busca identificar factores de riesgo sicosocial, tiene un área sicológica, y un área de confort laboral, que suma a la ergonomía laboral, ya que no puedo trabajar bien si hay mucho ruido, calor o un ambiente inadecuado”, finalizó el académico.