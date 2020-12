Proveen de internet a localidades queretanas

El proyecto Alternet, realizado por emprendedores queretanos está enfocado en el municipio de Pedro Escobedo, con una cobertura en 11 de sus 18 localidades

Carlos Perusquía

Sin conocimiento previo de las telecomunicaciones, el emprendimiento queretano Alternet estableció el objetivo de cerrar la brecha digital en las zonas rurales del Estado ante lo que consideraron una falta de proveedores de internet en estas localidades.

De 161 mil 136 hogares en comunidades rurales de Querétaro, el 4 por ciento tiene servicios de internet, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2019 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Ninguno de los fundadores de este proyecto sabía nada de las telecomunicaciones, entonces hemos estado aprendiendo sobre la marcha y pues ya hemos especializado al equipo”, precisó Daniel CU Sánchez, director general de la compañía local.

Con suscripciones desde los 300 pesos mensuales sin costo de instalación, la compañía inició operaciones hace cuatro años en el municipio de Pedro Escobedo, en el cual están enfocados por el momento antes de comenzar a replicar su modelo de negocio. De 18 localidades que componen esta demarcación, Alternet ya oferta sus servicios en 11 -seis mediante fibra óptica y cinco de forma inalámbrica-, y que se enfocan en estudiantes y pequeños establecimientos.

Sin embargo, CU Sánchez puntualizó que el Estado es un terreno con diversos tipos de relieve, lo que, agregó, provoca que las tecnologías varíen en materia de cobertura.

“Por eso uno no puede llegar a la Sierra tan fácil con fibra óptica, o no podría llegar a localidades que están más lejanas, y por el tipo de terreno es más complicado llegar. Nosotros hemos visualizado cómo poder llegar a otros lugares de forma inalámbrica y también siendo un operador móvil virtual, sumándonos a la red compartida de telecomunicaciones federal, entonces también pudiéramos por ahí abarcar (otras comunidades) y hacerlo más rápido”, explicó el director.

Por otra parte, Daniel Sánchez comentó que la pandemia de coronavirus fue un ‘empujón’ para el proyecto debido a lo que llamó un ‘cambio un de chip’ en la población de Pedro Escobedo.

“Había mucho como esa barrera de ‘¿para que lo requiero yo, si no lo ocupo, si no estoy en mi casa?’ o ‘con lo que tengo aquí me divierto’. Ahora que todos estamos encerrados ahora representa como un cambio de chip donde sí o sí pues las mamás tienen que tener acceso a WhatsApp o a las redes sociales para poder comunicarse y hacer las tareas de los hijos. Entonces todo eso ha beneficiado en buena medida para poder llegar a esa zona”, compartió.

Ahora, además de afianzar sus servicios en el municipio queretano, el reto, destacó, es buscar una alianza estratégica o un incentivo con el Gobierno o con la industria privada para poder llegar a otras comunidades más rápido “y resolverles el problema, porque vemos que es una necesidad que se está demandando”.

Los datos:

El proyecto comenzó hace cuatro años debido a que los fundadores probaron diferentes servicios en Huimilpan que no les funcionaron

La iniciativa ganó el primer lugar del concurso Roads to Innovate, que reconoce emprendimientos innovadores y en el que recibieron mentorías y capacitaciones.

El proyecto se encuentra entre la primera generación que incubó el centro de emprendimiento Nuqleo.