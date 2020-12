Las multas por no acatar las medidas sanitarias se aplicarán tras la publicación del acuerdo en la Gaceta Municipal

Gonzalo Flores

De mil 303 hasta 26 mil 064 pesos son los montos de las multas que se aplicarán en la capital queretana por no respetar horarios, aforos, el no uso de cubrebocas y no hacer caso a la autoridad.

Incluso se podrían aplicar 36 horas de arresto, conforme lo determinen los jueces cívicos. Esto tras la aprobación, por el Ayuntamiento capitalino en sesión extraordinaria de Cabildo la mañana de este jueves, del acuerdo que aprueba la adopción de las medidas de seguridad sanitaria y la adhesión al acuerdo de colaboración para establecer las Unidades Especiales AntiCOVID-19 .

Las medidas se aplicarán tras la publicación del acuerdo en la Gaceta Municipal este viernes 4 de diciembre, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno en la capital, Tonatiuh Cervantes Curiel.

“La determinación tiene un objetivo muy claro, aplicar medidas de seguridad sanitaria para las actividades económicas, productivas y sociales que tengan como objetivo proteger a la colectividad. El acuerdo tiene como elemento central el uso obligatorio de cubrebocas, de líquidos sanitizantes, de gel antibacterial, el uso de termómetros digitales para la toma de temperatura así como la limpieza y desinfección de los espacios de trabajo”, explicó.

Agregó que el acuerdo tiene que ver con la concurrencia pública a espacios abiertos y cerrados con horarios de servicio y con acciones de higiene colectiva en locales, comercios, inmuebles deportivos y espacios públicos para que sea aplicado por toda la población, tanto residentes del Municipio de Querétaro como visitantes o personas en tránsito.

El acuerdo aprobado establece horarios de prestación de servicios, capacidad máxima de asistencia de clientes, comensales y espectadores. Corresponden a un escenario ‘B’, de tres posibles, establecidos por la autoridad.

“Está dividido en 21 rubros diferentes entre los que se encuentran, por ejemplo, servicios alimenticios, restaurantes, cafeterías, locales comerciales, comercio en vía pública, espectáculos deportivos profesionales, mercados públicos y privados, y centros comerciales, cuyos horarios y capacidad máxima de personas están debidamente especificadas y vamos a continuar con la difusión para que toda la población esté enterada”, añadio Cervantes Curiel.

Dentro del marco normativo, el acuerdo se basa entre otras leyes, en la Ley de Respeto Vecinal para el estado de Querétaro, que en su artículo 16 indica el cuidado de la salud donde se establece que son conductas que atentan contra la salubridad aquellas que determinen los Ayuntamientos que perjudiquen el estado de salud y el completo bienestar físico y mental de las personas, así como todas aquellas acciones u omisiones que alteren o perjudiquen los aspectos de la salud humana.

PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN

Serán los Juzgados Cívicos los encargados de la aplicación de las posibles sanciones. Las multas contemplan de 15 a 300 veces las Unidades de Medida y Actualización (UMA) con valor de 86.88 pesos.

Tonatiuh Cervantes explicó que se establecerá un registro de las faltas que se registren tanto para ciudadanos como para comercios. En primera instancia se aplicará un apercibimiento por las faltas como no respetar el uso obligatorio de cubrebocas como no respetar aforos y horarios.

Será en caso de reincidencias, cuando se apliquen las sanciones, con apoyo de la policía municipal, quienes actuarán de acuerdo al reporte que les proporcionen las Unidades AntiCOVID-19, responsables de las revisiones así como la coordinación de Protección Civil.

La policía municipal es la única facultada para presentar a los ciudadanos ante el Juzgado Cívico y de acuerdo a la falta, se establecerá la sanción correspondiente.

LUIS NAVA LLAMA A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Durante la sesión de Cabildo, el alcalde Luis Nava reconoció a los ciudadanos que sí respetan las medidas de prevención que exige la contingencia, sin embargo, resaltó que es momento de reforzar la estrategia para que todos cumplan su parte.

“Nuestra responsabilidad como gobierno ha sido estar alertas, y generar acciones contundentes que atiendan las necesidades presentes, y prevengan impactos negativos a futuro. Junto a esta responsabilidad, está la responsabilidad de la ciudadanía: hoy, cada una y cada uno de los queretanos está llamado a ver por sí mismo y por los demás, a cuidar la vida y la salud de los demás”, expresó.

Agregó que es momento de heroísmo, “de pequeños actos heroicos, como el usar un cubreboca, mantener la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa si no es indispensable salir; que son pequeñas acciones, fáciles de realizar, pero que hacen la diferencia. Todas y todos podemos elegir entre poner en riesgo a muchas personas o salvar cientos de vidas. La decisión está en nosotros, y sé que las y los queretanos sabrán elegir cuidarse y cuidar a las y los demás”.