Voto electrónico en 2021: Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación puntualizó que Querétaro enfrenta un triple desafío en el marco de los comicios del próximo año

Alhelí Lara / Khalid Osorio

Desde la Secretaría de Gobernación (Segob), la exministra Olga Sánchez Cordero saca su mejor arma para dar viabilidad al proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador: el diálogo. Hoy, el Palacio de Bucareli luce distinto a cuando despachaba el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.

Las vallas cayeron, organizaciones dejaron de recibir dinero a cambio de silencio; las puertas, dice la funcionaria, están abiertas, incluso para los gobernadores ‘rebeldes’ -los que integran la Alianza Federalista-, pero advierte: de uno en uno, nunca en bola.

Atender las violencias de género es prioritario y está en el primer nivel de la agenda del @GobiernoMX. Bajo la visión de la #4T, unimos esfuerzos para garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. (1/2) pic.twitter.com/PMSU7PcfVP — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) November 5, 2020

La semana pasada por la mañana, un grupo de mandatarios estatales del PRI arribaron a la Segob, dos de ellos, pertenecientes a dicha agrupación: Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila; e Ignacio Peralta, de Colima, para analizar entre otros temas, los recortes al presupuesto y el avance de la COVID-19 en sus estados.

Al término de su reunión, Sánchez Cordero platicó con AM de Querétaro sobre los retos que enfrentará en 2021 la entidad que hoy gobierna Francisco Domínguez y lanzó un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE).

Alhelí Lara Rodríguez (ALR): ¿Cuál es el reto de Querétaro?

Olga Sánchez Cordero (OSC): El reto de Querétaro y de todas las entidades federativas en este momento es transitar a atender la pandemia, la recuperación económica, la recuperación de los empleos, transitar en una elección un poco complicada por estas circunstancias, y no obstante, llevar a cabo la elección en el 2021, pero con todas estas vicisitudes y con este marco que no es demasiado favorable para nadie.

AL: ¿Y el del siguiente año?

OSC: Cada día se presentan temas en la Secretaría de Gobernación. El año próximo es un año muy difícil y de grandes retos, porque es la elección más grande de la historia de México. Se renuevan 15 gubernaturas y son más de 2 mil posiciones de elección popular que se renuevan o se reeligen. Entonces, esto es un reto enorme para el Gobierno, para la Secretaría de Gobernación, para la sociedad, y en un contexto de pandemia. Entonces, el reto es mayúsculo.

DOS VIDAS LLENAS DE CAMBIOS

AL: ¿Viene un plan para 2021 en materia electoral?

OSC: Ya he estado platicando con actores políticos. Hoy estuve con gobernadores priistas viendo precisamente el tema de las elecciones del 2021 y cómo las encuestas hoy en día, no obstante que te dan una ventaja importante, en un contexto de pandemia no necesariamente esto se hace realidad, porque la gente no sale a votar, tiene miedo de salir a contagiarse y no sabemos si se va a prolongar hasta junio del siguiente año. En Coahuila y en Hidalgo traíamos unas encuestas que fueron muy erráticas, porque mucha gente no salió a votar. A mi me encantaría que fuera ya un avance importante el voto electrónico. Yo no sé por qué el INE no lo tiene, o tal vez ya lo tiene pensado, pero yo desde aquí haría un llamado para comenzar a avanzar en el voto electrónico.

Nuestra vida ha cambiado tanto, hoy estamos en las elecciones norteamericanas y no sabemos en este mismo instante quién ganó, por tantos votos por correo, tantos votos electrónicos, tantos votos presenciales. El momento en el que me estás haciendo la entrevista, no sabemos quién es el ganador. Cambió nuestra vida, y cambió nuestra vida política con la Cuarta Transformación. Radicalmente cambian muchas acciones. Un tema para él (para el presidente Andrés Manuel López Obrador) es la educación pública a nivel superior. Él dice: ‘en los últimos 30 años surgieron muchísimas universidades privadas, escuelas privadas; la educación se privatizó, pero se privatiza para una élite, porque no me digan que hay mucha gente que puede pagar las colegiaturas de estas escuelas.No se amplió la oferta de las universidades públicas, hay que ampliar la oferta de las universidades públicas’.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,… Publicado por Secretaría de Gobernación en Sábado, 7 de noviembre de 2020

Él creó la Universidad de la Ciudad de México, que llegó a hacer, crear 100 universidades públicas en su sexenio para que la gente tuviera la posibilidad de tener una movilidad social y de ascender en el estrato social a través de la educación pública. También con la salud, se crearon grandes hospitales privados, muy caros, en donde si no tienes un seguro de gastos médicos mayores es complicadísimo. Al privatizar el tema de la educación y el Seguro Popular, que realmente no funcionó, había que reestructurar todo el sistema de salud pública universal. por eso estoy con él, porque comparto todo esto, comparto la inclusión, comparto la atención a las poblaciones más vulnerables, y la gente lo apoya y lo sigue apoyando.

AL: Este apoyo, ¿cree que se va a ver en las elecciones que vienen en Querétaro, o bien, se dará en el Bajío?

OSC: Querétaro ha sido un bastión panista desde hace ya mucho tiempo, yo te puedo hablar desde la Guerra Cristera. Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, ese era un bastión de los conservadores de la iglesia, de la derecha, ahí estaba y lo siguen manteniendo, pero remóntate hasta la Guerra Cristera y vas a ver como esos estados protegieron a los cristeros. Entonces, la contienda va a estar, pero pues vamos a ver qué acontece.

AL: ¿Cree que la ola de Morena llegue a Querétaro y en general a las entidades donde habrá elecciones?

OSC: Yo creo que la ola de Morena se puede posicionar mucho más en estos estados, y la respuesta es sí.

FORTALECER EL DIÁLOGO

AL: En este momento ¿identifica focos rojos en el tema de gobernabilidad?

OSC: Yo creo que todo lo que te he dicho de los focos rojos en el tema de gobernabilidad, a partir de marzo hasta este momento, han sido unos retos enormes.Todas estas crisis, económicas, de salud, políticas, impactan en la gobernabilidad.

AL: En cuanto a la llamada Alianza Federalista, ¿cómo va a intervenir la Secretaría de Gobernación?”

OSC: Yo sigo platicando con cada uno de los gobernadores, tanto del PAN que se quedaron en la Conago… porque se quedaron muchos de ellos, hay priistas, hay de Movimiento Ciudadano, hay independientes. En realidad, los trato como a todos los gobernadores, y se les va a dar lo que a todos los gobernadores. Ahora, yo no voy a reunirme con la Alianza como Alianza, porque yo creo que la Conago es a la que hay que fortalecer. Ellos se crearon para tener un diálogo y una interlocución con el Gobierno federal, y quiero seguir teniendo una interlocución con Conago. Me reuniré con todos los gobernadores, estoy a la distancia de una llamada telefónica. He estado en comunicación permanente con Diego Sinhué, con ‘Pancho’ Domínguez, con Silvano Aureoles, con todos.

AL: ¿Esta alianza trae una idea de irrumpir o ‘quebrar’ al Gobierno?

OSC: No veo de qué manera, es una organización de los propios gobernadores. La Conago sí es una organización civil. Hasta donde yo sé, ni siquiera la Alianza se ha conformado como una asociación civil.

AL: En cuanto a Querétaro, ¿cuál es la interlocución que ha habido con ‘Pancho’ Domínguez?

OSC: De todo tipo, y más en la pandemia por la reconversión hospitalaria, que si paró la actividad productiva de los automóviles, que si podíamos avanzar para que las plantas automotrices fueran esenciales después de un período de tiempo, que si íbamos a apoyarlo para impulsar el desarrollo en el Estado; todo lo que se vio en estos últimos meses. Antes, él era presidente de la Conago y tuvimos buena relación.

AL: Hay buena relación con Pancho Domínguez.

OSC: Sí, yo no tengo temas con ningún gobernador, con ninguno.