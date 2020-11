Por la COVID-19 autorizan ingreso a propiedad privada

El Gobierno estatal creará tres unidades antivirus que atenderán reportes ciudadanos sobre las aglomeraciones de personas

Khalid Osorio

El Comité Técnico Estatal de Salud del Estado de Querétaro autorizó la intervención de autoridades en espacios privados donde no se respeten las medidas sanitarias. Asimismo, las personas que no utilicen cubrebocas en lugares públicos serán acreedoras a infracciones, informó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. Las sanciones aplicables son amonestaciones, aplicaciones, multas, arresto hasta por 36 horas y servicio en favor de la comunidad. La pena que corresponda a cada falta, así como la decisión de aplicarla o no, le toca determinarla a cada uno de los municipios, y esto deberá ser aprobado en el cabildo.

“Si es un tema de salubridad, la Dirección de Riesgos Sanitarios podrá interrumpir, suspender, multar, cancelar -temporal o definitivamente alguna actividad económica o pública que se esté realizando”, detalló el secretario de Gobierno. Hoy se publicarán estas medidas en el periódico oficial del Estado ‘La Sombra de Artega’, para entrar en vigor a partir del primer minuto de mañana. Asimismo, el Gobierno creará tres unidades antiCOVID-19 que atenderán reportes ciudadanos sobre concentración de personas en lugares públicos o privados. Los equipos contarán con una tableta electrónica en donde se registrará el evento y se emitirá el acta correspondiente.

Las medidas que se implementarán están avaladas en la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro, la cual entró en vigor en 2013. En esta publicación, se considera como infracción aquella que el municipio considere en torno a la salubridad general. “No se está creando ningún marco adicional de sanción, simple y sencillamente se está generando una coordinación para que más autoridades sancionen, dentro de sus facultades y capacidades legales”, declaró Granados Torres.

RESTRINGEN HORARIOS Y AFOROS PARA GIROS COMERCIALES

El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, anunciaron ajustes en los horarios de operación de diversos comercios, así como la prohibición para comercializar alcohol el día domingo. Las empresas de manufactura no presentaron cambios en su operación debido a que sean consideradas esenciales, Tal como lo establece la publicación del Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2020.

Las farmacias podrán comercializar medicamentos, alimentos, y artículos de higiene de primera necesidad tal como lo establece su licencia de operación. En caso de vender algún otro tipo de productos, deberán ajustarse a los horarios establecidos por el comité técnico.