Aniversario 18 de AM de Querétaro y lo mejor está por venir

Estar en el mejor estado del país presenta retos importantes para un medio de comunicación que ha podido informar de la evolución y crecimiento de Querétaro, un compromiso que se renueva día con día

Carlos Uriegas

El AM de Querétaro llega a los 18 años con el aprendizaje que da la mayoría de edad, con la ilusión de que hay una vida por delante y con la certeza de que lo mejor está por venir.

Estar en el mejor estado del país presenta retos importantes para un medio de comunicación que ha podido informar de la evolución y crecimiento de Querétaro, un compromiso que se renueva día con día y que ayer fue refrendado por Omar Hernández, en un íntimo y emotivo festejo.

Reconozco y felicito a todo el equipo de @am_queretaro por sus primeros 18 de años de ejercer un periodismo innovador, que informa oportunamente a las y los queretanos. — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) November 20, 2020

Con la presencia del alcalde Luis Nava, representantes de las tres principales fuerzas políticas del estado y con la participación del sector empresarial, se destacó la capacidad de adaptación del AM de Querétaro en los tiempos de pandemia.

Miguel Ángel Flores, director del Periódico, tomó el micrófono para agradecer al equipo de trabajo, a Omar y Salvador Hernández y a los asistentes al evento realizado en el Club de industriales de Querétaro.

“El AM de Querétaro está en un momento histórico, con la posibilidad de seguir creciendo y aprovechar las oportunidades que vienen en el futuro para el diario”, destacó el director editorial, quien ve en esta celebración una puerta hacia la consolidación del periódico en sus distintas plataformas, así como un reto periodístico y empresarial para el 2021.

En la reunión, Omar Hernández, uno de los propietarios del periódico, se refirió a cómo el Am de Querétaro cada vez se arraiga al estado y del compromiso que se ha generado con los lectores.

“Nos sentimos muy contentos por los 18 años del periódico, aun cuando llegamos de fuera ya nos sentimos que somos parte de Querétaro, por lo cual estamos alegres y con mucho optimismo hacia el futuro”, expresó Omar Hernández, quien como buen empresario dijo que la mejor manera para salir adelante siempre será trabajando.

Asistimos al festejo del 18 aniversario del periódico @am_queretaro. ¡Les deseo muchos años más de éxitos y de información para las y los queretanos! ¡Felicidades! pic.twitter.com/MOKYiHQBji — Paul Ospital (@Pospital) November 20, 2020

Y justamente por trabajo realizado y el acompañamiento por 18 años el alcalde Luis Nava destacó la presencia del AM de Querétaro.

“Es algo raro celebrar en estas fechas, pero este momento es algo que no se puede dejar pasar, por lo que agradecemos la invitación y el acompañamiento que le han dado a Querétaro por estos 18 años. Es importante destacar al equipo del AM que diariamente trabaja y se la rifa por informarnos de lo que pasa en el estado bajo un esquema de pluralidad en la que no está para apoyar ningún color, ningún proyecto sino lograr canales de comunicación bidireccional con la ciudadanía”, destacó Luis Bernardo Nava.

El micrófono fue pasando de mano en mano y los mensajes de felicitación se escucharon en las voces de Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex, los diputados federales María Alemán del PRI y Felipe Fernando Macías del PAN.

El consejero editorial, Juan Germán Torres Landa fue claro al destacar el objetivo principal de cualquier diario, el lector, a quien dijo siempre se debe informar y sobre todo escuchar.

Uno a uno se fueron animando y fue como el presidente del PRI en Querétaro Paul Ospital y los diputados locales Abigail Arredondo y Hugo Cabrera coincidieron en la mesa y en “bloque” también externaron sus felicitaciones al medio de comunicación.

Felicidades a quienes integran la familia del Periódico 📰@am_queretaro por estos 18 años de informar objetiva y oportunamente a l@s queretan@s el acontecer diario de México y de nuestro Estado. ¡Enhorabuena! Que sigan más éxitos. pic.twitter.com/7kEGsxvosw — Hugo Cabrera (@HugoCabreraR) November 20, 2020

Lectores como Mario Castillo también se dieron cita, ya que son ellos, para quienes finalmente se ha trabajado y se seguirá trabajando desde en AM de Querétaro, un periódico que adelanta en exclusiva, que lo mejor está por venir.