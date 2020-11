Hoy celebramos con el lector leal del AM de Querétaro

Con un nuevo año de vida se cuentan historias como la de la señora Cecilia Ruiz, quien desde hace 18 años recibe el periódico diariamente en Jurica

Carlos Uriegas

Con los 18 años del AM de Querétaro se cuentan historias de lealtad como la de la señora Cecilia Ruiz, quien desde hace 18 años recibe el periódico diariamente en Jurica.

“Estamos suscritos desde que salió el periódico. Primero la suscripción estaba a nombre de mi esposo, Miguel Ángel Vega Castro, y aunque él ya falleció, yo lo seguí comprando, ya que me gusta mucho el AM. Es muy cómodo de leer, ya que no es muy voluminoso, se desperdicia poco papel y en en poco tiempo de lectura me informo de todo lo que necesito saber de Querétaro y del mundo”, comentó la señora Ruiz, quien a sus 85 años es una fiel lectora del periódico.

Cuando el AM de Querétaro comenzó a llegar a las casas queretanas inició la circulación del Euro, una moneda única para 12 naciones de Erupa, George Bush bautizó como ‘Eje del Mal’ a Irak, Irán y Corea del Norte, en México estaba de moda el ‘reality show’Big Brother, falleció María Félix y en Querétaro Ignacio Loyola Vera era el primer gobernado panista en una entidad con menos de un millón y medio de habitantes.

También en 2002, el AM de Querétaro informaba que las Misiones de San Miguel Concá, Santiago de Jalpan, Tancoyol, Landa y Tilaco eran declaradas Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro y los Gallos Blancos volvían a la Primera División tras la compra de la franquicia de La Piedad.

En este 2020, desde su casa, la señora Cecilia Ruiz destacó que le gustan los artículos del AM de Querétaro, ya que, dijo, que son claros y muy interesantes, con buenos resúmenes informativos.

“Me gusta leerlo todo, sobre todo en las tardes; incluso llego al final en la sección de crucigramas para llenarlos y los domingos me gusta la sección de religión, y algo que me pasa es que cuando leo el diario siempre me acuerdo de mi esposo”, compartió la señora Ruiz, quien además dijo que le gusta el nuevo formato tabloide.

Además de la tradición de comprar el diario a través de una suscripción, también hay lectores que acuden a los puestos de periódicos por un ejemplar del AM.