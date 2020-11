Sistema de salud muestra una inminente fatiga

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, habló sobre el reto que hay que afrontar

Francisco Pérez

Luego de un año de conocer el primer caso positivo de la COVID-19 en el mundo, y practicamente de nueve meses de contingencia sanitaria en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud a nivel federal, dijo que es una realidad que el sistema y personal de salud está muy fatigado.

Agregó que “su labor ha sido heroica, su actitud muy generosa y no se aprecia que se quieran rendir”. Sin embargo, señaló que ahora el reto es encontrar más personal, pues no existe ya gente para ampliar la plantilla laboral. En Chihuahua y Durango se comienza a padecer esta situación, recalcó.

También enumeró algunas de las concecuencias colaterales que se siguen sufriendo en el mundo derivadas de la pandemia.

Juan Carlos Machorro: Se ha entendido que la COVID-19 cómo un tema multifactorial?

Hugo López Gatell: La pandemia impacta en todos los rubros, la economía sigue sin arrancar, las cadenas de producción no están funcionando adecuadamente, pues en otras naciones tienen una realidad distinta y las exportaciones están frenadas. En México, tenemos la pérdida de poco más de 1.5 millones de empleos formales y quizá más de 10 millones de informales. Esta cadena es interminable. Sin embargo, México es muy resistente y no hemos caído en protestas sociales como en Europa.

JCM: Diversos expertos internacionales hablan que el daño humano al planeta es motivo de estos impactos en la salud global, ¿qué opina al respecto?.

HLG: Es una cruda realidad, pero no estamos atendiendo como debiese a fenómenos como el Cambio Climático, que no es sólo erosión de suelos o aumento de temperatura, sino que el daño ambiental provoca que se traspasen las barreras interespecies, provocando pandemias como la COVID-19. No olvidemos que tres cuartas partes de las epidemias de la humanidad vienen de enfermedades de otras especies.

Por último, señaló que ha sido importante el actuar de los medios de comunicación en esta crisis sanitaria.

“Es un privilegio que la prensa nos rete con preguntas y dudas para tener los pormenores de los temas de salud. Algunos medios -los grandes emporios- por sus agendas políticas, la pandemia la usan con fines comerciales y políticas para obtener beneficios para determinados grupos de interés”, concluyó.