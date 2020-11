Gobernadores, en dilema ante la COVID-19: López-Gatell

La vacuna podría llegar a México hasta el segundo trimestre de 2020, y de requerirse, pacientes serán trasladados a otras entidades como Querétaro

Texto: Khalid Osorio / Juan Carlos Machorro

Fotos: Israel Vera

Primera de dos partes

La relación entre los gobernadores y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aparenta ser tensa, ríspida; sin embargo, se continúa con la búsqueda de acciones conjuntas para frenar los contagios por la COVID-19 y mantener a flote la economía del país. Tras ofrecer su conferencia vespertina en Palacio Nacional, el vocero del Gobierno federal brindó una entrevista a AM de Querétaro. Adelantó que la vacunación tanto en México como en el mundo podría darse hasta el segundo trimestre del 2021 y habló de la posibilidad de trasladar a pacientes a otras entidades, entre ellas, Querétaro. En relación a la investigación que realiza la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), dio a conocer los entes que brindan apoyo y financiamiento.

Khalid Osorio (KO): ¿Qué estados corren el riesgo de regresar a rojo por no respetar las actividades propias de cada color según el semáforo epidemiológico?

Hugo López-Gatell (HLG): En general, cualquier entidad federativa -incluso cualquier país- que acelere el proceso de desconfinamiento y exista un mayor riesgo de transmisión de contagios y de propagación de la epidemia. Sin embargo, aquí expreso un respaldo general para cualquier autoridad sanitaria estatal, cualquier gobernador o gobernadora, y a la jefa de Gobierno (de CDMX). Las decisiones específicas de abrir, o no abrir, son muy difíciles. No es fácil. No hay fórmulas mágicas, así como el grupo de exsecretarios de Salud que parecían tener una ‘fórmula mágica’ para terminar con la epidemia en ocho semanas, es falso.

Cada lugar tiene que ir encontrando sus balances. Proteger la salud y la vida es el objetivo. Si hoy manejo el confinamiento, disminuyen los contagios, los enfermos, las hospitalizaciones y disminuye la muerte, pero si mantengo el confinamiento, hay desempleo, falta de recursos económicos, quiebras, falta de capacidades económicas, escasez de alimentos, por ejemplo, y también se daña la salud, y eventualmente, la vida.

‘EL APEGO A LA VERDAD NO ES NEGOCIABLE’

KO: ¿Cómo calificaría el manejo de Querétaro a la pandemia?

HLG: Hubo actitudes en donde el manejo de la información estuvo modulado por la intención de modificar la aportación de los servicios de salud. Cuando la información no se maneja transparentemente desde la fuente, es decir, se modifica, se hace un grave daño a la salud pública, en este caso, la información epidemiológica.

Con el semáforo COVID-19, funcionarios y funcionarias estatales nos decían “eso del semáforo, ¿cómo lo negociaron? Porque aquí estamos tratando de negociarlo con distintas Cámaras”. Cuando lo dijeron estábamos espantados, y hasta nos daba risa nerviosa. ¿Cómo es posible que se les ocurra la insensatez de que esto es un asunto de negociar? Es como si yo le mido la temperatura a un paciente y me doy cuenta que tiene fiebre, pero no me gusta que tenga fiebre y entonces quiero truquear el termómetro, o le digo a la enfermera que cambie los datos; es absurdo, es tapar el sol con un dedo.

Tristemente, en la salud pública de nuestro país sí tenemos una trayectoria muy vergonzosa. Políticos, funcionarios de Gobierno, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, secretarias y secretarios de Salud, jefes de epidemiología, etcétera, se han acostumbrado a la cultura de la mentira, no todos afortunadamente, pero sí muchos de los que han pasado en sexenios previos.

Los funcionarios estamos obligados a actuar con veracidad. Lo que se dice, es lo que es. Si las cosas van bien, lo vamos a decir; y si las cosas no van bien, lo vamos a decir. El apego a la verdad no es negociable.

KO: ¿Se pueden trasladar pacientes de otra entidad en caso de que se vea superada su capacidad hospitalaria?

HLG: Si se llegara a ese punto de necesidad, sí se puede; legalmente se puede, y yo diría que en términos de humanismo, no sería posible que alguien se resista, incluso un gobernante. Pensemos hipotéticamente en un decreto del Gobierno estatal que prohibiera el traslado de otras personas. Hubiera sido profundamente cuestionado, se habría vuelto una catástrofe política para algún gobernante estatal que hubiera tenido una actitud así. Afortunadamente no fue necesario, y quiero pensar que ningún gobernador hubiera hecho una acción así de tajante, de prohibir la llegada de pacientes provenientes de otras entidades.

PIDE GATELL PRUDENCIA CON LA VACUNA

KO: La UAQ trabaja en una vacuna que se encuentra enfase preclínica, ¿han tenido algún acercamiento con este grupo?

HLG: Conozco indirectamente que la Universidad de Querétaro trabaja en ello, que han recibido financiamiento por parte de Conacyt -ya que hay miembros del Sistema Nacional de Investigadores que participan en ello-, y que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también les ha canalizado algunos fondos. No conozco el proyecto científico como tal; no se han acercado con el Gobierno de México, ni con la Secretaría de Salud, en busca de algún apoyo específico.

Expreso mi júbilo de que una entidad pública de investigación de alto desempeño como la UAQ este teniendo este desarrollo.

Y también expreso mi moderación respecto al entusiasmo, en el sentido de que a veces se piensa que desarrollar un producto hasta la fase preclínica es la antesala a la aprobación de un producto, y no suele suceder así. Un 95 por ciento no llegan a la fase final.

KO:¿Ya se tiene una estrategia para cuando llegue la vacuna?

HLG: Tenemos un plan que se llama Política Nacional de Vacunación COVID-19, que por ahora no vamos a hacer pública. No es ser ‘oscuros’, sino que esta es una versión muy preliminar, porque se basa en información inexistente. Hoy por hoy, nadie en el mundo sabe si los candidatos a vacuna van a ser seguros y efectivos, porque no han terminado los ensayos clínicos de la fase tres.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado prudencia. Ha dicho, “no se aceleren a hacer planes para una vacuna cuyo desempeño no se puede conocer”.

Quiero hablar de la vacuna de Pfizer. A diferencia de todas las demás, requiere ultra congelación, tiene que estar permanentemente a una temperatura de 70 grados Celsius bajo cero; si está pocos minutos a una temperatura mayor a 5 grados Celsius -que es la temperatura habitual en la que se manejan en promedio las vacunas-, se degrada, se echa perder y ya no funciona. Contar con una red de ultra congelación es un tema mayor.

El debate que hay en Estados Unidos es forzar las cosas para contar con ultracongeladores pero no va a haber manera; primero, porque la fabricación ya se saturó y no hay en el mundo. Segundo, porque instalar una red requiere capacidad de tensión eléctrica, la instalación física donde se alberga, los estándares de seguridad sanitaria, el personal que la opere. Ese puede ser un criterio prohibitivo para casi cualquier país, incluyendo México.

Parte de las consideraciones que estamos haciendo en este momento desde la Secretaría de Salud es cuidar el entusiasmo desmedido. Nos preocupa que distintos agentes sociales pudieran estar impulsando el tener ya la vacuna en diciembre, y no; no va a llegar en diciembre. Mi predicción, pudiera equivocarme, es que la vacunación en el mundo comenzará después del primer trimestre de 2021, quizá después del segundo trimestre, es mi predicción y no es basada en la nada, sino en los análisis que estos grupos científicos están haciendo.