Reforma a outsourcing tiene visión única: JCA

Carlos Uriegas/Juan Hernández

La reforma que busca eliminar de manera tajante el outsourcing tiene una visión unilateral. De acuerdo con Juan Mena, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) en Querétaro, la iniciativa debe contemplar a los patrones y trabajadores. Estos últimos, pudieran verse más afectados, ya que hay 4.6 millones de personas que trabajan bajo este esquema en México.

“Es un tema polémico porque se enfrentan varias posturas; la del gobierno, los empresarios y los trabajadores. La iniciativa, como la manda el ejecutivo es muy tajante, al plantear la eliminación del outsourcing, lo que de entrada afectaría a 4.6 millones de trabajadores que están empleados bajo este esquema”.

Algo que observa Juan Mena es que esta reforma es unilateral y no se tomaron en cuenta a los patrones, cuando estos acuerdos deben ser tripartitas.

“Desde el punto de vista patronal, no están tan de acuerdo con ello, ya que la postura de la reforma es muy unilateral, no tomaron en cuenta a los patrones por lo que se contraviene el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Deben ser decisiones tripartitas y se tuvo que haber consultado a empleadores y patrones, ya que a través de la Coparmex se informó que hay 4.6 millones de personas que trabajan bajo esta modalidad y acabarlo de tajo puede derivar en muchas afectaciones al empleo”, destacó Juan Mena.

El encargado de dirimir las controversias laborales dijo: “Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Si hay un mal uso de esta subcontratación que se que se regule y se castigue, pero no que se elimine de manera tajante, ya que es una figura que funciona internacionalmente. Hay empresas que deciden usarlo ya que no cuentan con la expertís o los en tiempos de contratar, por lo que pagan a alguien que subcontrate al personal para reducir tiempos y resumir procesos”, destacó Juan Mena.

Hay que regular y solucionar el problema, pero no Prohibirlo y “matarlo” de manera tajante, por lo que el trabajador podría salir beneficiado si se regulan las prácticas desleales, como evadir impuesto, registrarlos con un sueldo menor o restar antigüedades laborales.

“Efectivamente hay empresas que desvirtúan la naturaleza original del outsourcing, pero hay muchas empresas muy leales, éticas y responsables”, subrayó Mena Vega, quien además comentó que el momento para presentar la reforma no es el más adecuado ya que el país atraviesa por una severa crisis.

Continúan atendiendo demandas

Sobre la pandemia el licenciado Mena dijo que la Junta no ha dejado de trabajar y atender las demandas, aunque ha encontrado que en muchos de los casos los trabajadores cuando terminan la relación laboral están conscientes de que efectivamente su patrón no puede pagarles.

“Sigue habiendo acumulación de trabajo. El embudo es que hay que desahogar audiencias y la pandemia no permite tener muchas personas dentro de la Junta, pero se dan tantas como sean posibles, dentro de los horarios, incluso en la tarde; hay servicios que damos hasta las 22 horas, como verificar expedientes y entregar documentos con previa cita”, finalizó Juan Mena.

Reciben iniciativa

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso federal, Dulce María Sauri Riancho, turnó a comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y otras, referentes a la propuesta para regular el outsourcing.

La propuesta para regular la subcontratación tiene como objetivo, según se establece en el planteamiento del Ejecutivo federal, fortalecer el empleo, lo que se conseguirá con una política que elimine aquellas prácticas que dañan los derechos laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones de los patrones para reconocer sus prerrogativas; lo anterior, al prohibir la subcontratación de personal.