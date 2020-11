Eden Ice, un espacio para el patinaje artístico

En diciembre, la academia Eden Ice abrirá sus puertas. Se trata de un espacio exclusivo para la formación de patinadores sobre hielo

Magdiel Torres

La patinadora Monserrat Luque verá muy pronto convertido en realidad su sueño: un espacio de preparación de patinadores profesionales sobre hielo. En entrevista, asegura que la idea, que venía dándole vueltas desde hace seis años, maduró en estos tiempos de pandemia.

Su visión no es un asunto improvisado. Luque ha sido campeona nacional en cuatro ocasiones y el patinaje es u pasión. Sin embargo, su historia de éxito es sui géneris, relata que empezó su carrera profesional a los treinta años.

“Yo empiezo a patinar desde los once años en Ciudad de México. Desde que me puse los patines hubo una conexión, una energía desde los pies. Patino desde los 11 a los 15 años, me vengo a vivir a Querétaro y no había pistas de hielo. Cuando abre la primera academia yo tenía 30 años. Ahí toqué puertas y dije ‘a mí me dejan patinar.’ Para mi sorpresa había patinaje de adultos. Se me abrió un panorama enorme”, relata.

Desde entonces, a partir de su reencuentro con el patinaje artístico sobre el hielo, Montserrat se dedicó lleno a su vocación, ganó en cuatro ocasiones el campeonato nacional y ha participado en múltiples torneos internacionales.

Su historia es un relato inspirador en el que pueden valorarse la tenacidad, el nunca dejar de soñar y el de ser pacientes para esperar el momento propicio. Esos mismos valores son los que han actuado para aventurarse a abrir una academia de patinaje artístico sobre hielo.

Durante la pandemia, Luque se dio cuenta que su patinaje había mejorado debido a otras disciplinas en las que incursionó, como el Yoga, el Pilates, entre otras. Supo que algunas compañeras suyas y madre de niñas que practicaban patinaje tenían inquietudes similares. Entonces se dedicó, durante la pandemia, a orientar a los amantes de este deporte hasta que dio con la idea de un programa académico.

“Me di cuenta que este es el momento de generar a los mejores patinadores. Tenemos el talento, podemos conseguir apoyo, tenemos los maestros ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta una escuela que te dé todo lo que necesitas. Eden Ice va a ser la primera escuela dedicada al cien por ciento al patinaje artístico en México. No va tener hockey y no va a tener sesión pública, solo será empleada por sus inscritos. Vamos a ofrecer clase de baile, de expresión corporal, de piso, acondicionamiento físico, clase de ballet, clase de elasticidad, eso aunado a las clínicas especializadas sobre el hielo”, afirma.

El espacio ya se está acondicionando, pronto tendrá hielo que será empleado única y exclusivamente para los efectos del patinaje artístico sobre hielo y en diciembre finalmente abrirá sus puertas.