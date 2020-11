Socorristas de Cruz Roja, preocupados por alza de casos

Personal de la institución ven un panorama poco halagador ante el aumento de personas con COVID-19 en las últimas semanas en la entidad

Carlos Uriegas

El cansancio empieza a hacer mella entre el personal de la Cruz Roja. Andrés Juárez, coordinador estatal de socorristas en Querétaro, aseguró que el aumento de casos por la COVID-19 comienza a generar un agotamiento en el personal, debido al esfuerzo extenuante que realizan.

Explicó que tan solo del 1 al 9 de noviembre se han atendido 80 casos de pacientes sospechosos de COVID-19, un promedio de 10 casos por día, cifra que contrasta con la media diaria de 4.4 personas desde que inició la pandemia.

“Este mes se están duplicando más las atenciones en solo nueve días, algo que ha sido extenuante para el equipo, un grupo de chavos que se ha rifado como los grandes. Como coordinador he tratado de darles algún día extra de descanso de sus turnos de 24 por 48 horas, para que descansen más, y se alejen un poco de lo que vemos todos los días, sin embargo esta última semana no lo he podido hacer ya que con las dos unidades que tenemos en la ciudad apenas podemos atender las solicitudes que nos llegan”, comentó Juárez Morales.

El panorama es incierto para la Cruz Roja ya que ven con preocupación el mes de diciembre, un mes característico de reuniones sociales, brindis y posadas.

“Aunque no hay mucho que celebrar sabemos que diciembre es un mes de mucha tradición festiva, por lo que sabemos que la gente seguirá en esa naturaleza social que tenemos. Es difícil ver a más personas en la calle, sabemos que sicológicamente afecta estar aislados, pero estoy seguro que hay formas de hacerlo y es en donde los mensajes de las autoridades están intentando llegar. Habría que hacer mucha consciencia de que la forma que socialicemos no será la misma a las que estamos acostumbrados; que las reuniones sean de corto tiempo, al aire libre y con uso de cubrebocas ya que son medidas comprobadas que reducen significativamente el riesgo de contagio”, recomendó el jefe de socorristas.

Luego de la sugerencia vino la reflexión de Andrés Juárez quien compartió que en su turno del sábado pasado sí experimentó coraje al atender dos casos de personas que murieron, ver la desolación de sus familiares al tiempo que veías a muchas personas divirtiéndose y saliendo sin la mayor preocupación.

“Es un contraste que impacta y molesta, lo que lleva a reflexionar que quizá la única manera de que entiendan el problema es hasta que no lo vean cerca, cuando un ser querido se contagie o no tenga posibilidades de superar la enfermedad”, expresó Andrés.

Llamadas de aliento

Los socorristas de la Cruz Roja ya trabajan en una iniciativa que lleva por nombre “Llamadas de aliento”, un proyecto que acercará tabletas electrónicas a los pacientes internados para que puedan comunicarse o despedirse de sus familiares.

“El proyecto que iniciará la siguiente semana ya fue aprobado por el Comité Técnico de Salud, la SESEQ y el Gobernador para que a través de videollamadas los pacientes puedan tener comunicación con sus seres queridos, ya que hemos visto que emocionalmente afecta el no despedirse o no tener el aliento de sus familias”, explicó Andrés Juárez, coordinador estatal de socorro en Querétaro.

La intención es realizar cuatro videollamadas al día, mediante las tabletas que ingresarán los socorristas de la Cruz Roja o los voluntarios que busquen participar de las “llamadas de aliento”.

Todo se ha normalizado

El hombre termina por acostumbrarse, incluso se llega perder la capacidad de sorpresa, se han normalizado temas como la violencia, la inseguridad y ahora el tema de la enfermedad COVID-19, y con la normalidad también han regresado los accidentes.

“Además de lo casos de COVID, ya estamos viendo cómo se están incrementando las accidentes, muchos de ellos por conducir en estado de ebriedad. Hay una población que se siente liberada y parece que salen con más ímpetu y euforia por recuperar el tiempo perdido”, un tiempo con un futuro cercano que traerá la visita a la Virgen de Guadalupe, las posadas, las fiestas, los brindis y con ellas el relajamiento.