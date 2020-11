PRI respaldará medidas de paridad: Paul Ospital

El dirigente comentó que sería lógico que otros partidos no acatarán la determinación

Luego de que el INE aprobara los criterios de paridad para las gubernaturas que se disputarán en 2021, el Partido Revolucionario Institucional en Querétaro se pronunció a favor de esta determinación.

El presidente estatal, Paul Ospital, dijo que el partido acatará los criterios que se determinen para nombrar a quienes competirán por la gubenatura. Asimismo, resaltó que en el partido tricolor cuentan con figuras de mujeres capaces y atractivos para competir por un puesto de elección popular. Aseguro que para la capital del estado irán con una mujer, muy probablemente será María Alemán.

Asimismo, mencionó que el Partido Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional no tomaron de buena manera esta medida.

“Todas las acciones afirmativas que promuevan el adelanto de las mujeres en política son bienvenidas y aplaudibles por nuestro partido. Entiendo que por ahí al PAN no le gustó, a Morena tampoco, pero siempre seremos respetuosos de la autoridad”, expresó el presidente tricolor.

Dijo que es necesario un avance en el tema de paridad, muestra de ello es que actualmente solo se tienen dos gobernadoras en activo en los 32 estados de la República Mexicana: Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Claudia Pavlovich en el estado de Sonora.

También, señaló estar de acuerdo en que se implemente esta medida en las elec- ciones inmediatas de 2021. Esto a pesar de que el proceso electoral en Querétaro ya comenzó.

“Me parece que, si bien es cierto, el juego ya arrancó. Es decir, están cambiando las reglas del juego una vez que ya arrancó el proceso electoral, pero en el caso de nosotros contamos con perfiles extraordinarios”, dijo Paul Ospital.

Dijo que no sería extraño que el PAN trate de impugnar esta medida debido a que los estatutos del partido no promueven la paridad, ejemplificó diciendo que siempre tienen un presidente y un secretario, ambos hombres, así como en la mayor parte de sus órganos de dirección.

“En el caso del PAN ya nos tienen acostumbrados, no olvidemos que ellos no promueven la paridad de género. Es un partido que históricamente no ha promovido la paridad hacia adentro, que no nos extrañe que no lo promuevan hacia afuera”, dijo Ospital.

La decisión del PRI para determinar cuáles serán los estados en los que las candidatas serán mujeres corresponderá al Comité Directivo Nacional.