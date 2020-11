La educación actual exige empatía: Rubio Navarro

Para María Diana Lorena, ganadora del Premio a la mejor docente de México por la iniciativa STEAM, la empatía es un valor indispensable en la educación

Magdiel Torres

La educación en México, y en particular en Querétaro, exige retos con un panorama multifactorial que debe atenderse desde la empatía, expresó María Diana Lorena Rubio Navarro.

La queretana fue catalogada como la mejor docente de México por la iniciativa STEAM. La doctora en ciencias biomédicas y docente del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 118, de Querétaro, fue calificada como la mejor maestra en área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, es decir, STEAM por sus siglas en inglés.

“Es importante lo que tiene que ver con un aspecto de roles. Son chicos que acceden a espacios labores. Algunos tuvieron que trabajar. Hay chicas que son responsables de sus hermanitos para enseñarles. Hay una serie de cosas que están relacionadas al rol de la mujer en casa. Entones el reto es identificar cuál es su contexto y ser empáticos con ellos”, señaló a AM de Querétaro.

La profesora dijo que mientras una persona estudia la Educación Media Superior generalmente están en una etapa de transición importante, porque es cuando empiezan a formarse los ciudadanos. “Hay chicos de comunidades que no tienen recursos. Hay que adaptarnos como comunidad”, dijo la docente.

“Todas estas metodologías activas retoman problemas de su contexto real para que los conocimientos tengan significado, tengan un valor para ellos y sean trascendentes en su vida”, señaló.

“En lo personal me ha funcionado mucho explorar con ellos. Hacer diagnóstico, saber cuál es su contexto y los retos que tiene como familia y cómo los afrontan. A mí me ha funcionado grabar las sesiones y que ellos puedan verlas de manera asincrónica, es decir, fuera de su horario de clases”, relató.

Añadió que sólo en Querétaro las condiciones varían de una zona a otra. Explicó que hay estudiantes que no pueden acceder a un computador o dispositivo o que no tienen acceso a la red. En este caso, profesores y directivos, han abierto la sala de cómputo para que a través de un computador y de la red de la escuela puedan acceder a las clases. Esta forma de trabajo se adopta con las medidas sanitarias y de sana distancia idóneas.

También se trabaja en cuadernillos de tareas y de materiales autodidácticos, para garantizar que la educación no se detenga.

“En Media Superior hay municipios menos favorecidos que en el que estamos nosotros. Hay chicos de comunidades que no tienen recursos. Hay que adaptarnos como comunidad. Hay que atender a quienes no tiene computadoras de manera presencial. A veces se les da opción en los planteles de que vayan a tomar las clases ahí. A veces se generan cuadernillos de actividades para que estén al pendiente y continúen con sus actividades. Sin duda es un reto que no esperábamos y estamos tratando de dar lo mejor”, aseguró.