UNAM desarrolla Diplomado en Enseñanzas de Ciencias de la Tierra

Carlos Uriegas

La ciencia no tiene por qué ser aburrida o un tema sólo para iniciados. Desde el Centro de Geociencias existen esfuerzos por acercar el conocimiento de forma divertida y didáctica a quienes enseñan y quieren aprender de las Ciencias de la Tierra.

La doctora Susana Alaniz Álvarez ha experimentado de primera mano las ventajas de la divulgación científica desde la UNAM y ahora se enfoca en el Diplomado en Enseñanzas de Ciencias de la Tierra.

“Tras 10 años de implementar talleres y realizar publicaciones hemos planteado un diplomado que respondan a muchas de las preguntas que hacen los alumnos a sus maestros. Primero fueros los libros “Experimentos simples para entender una tierra complicada” (https://tellus.geociencias.unam.mx/index.php/serie/) en un tiempo de los libros más vendidos de la serie divulgación científica EN LA UNAM y posteriormente la realización de este diplomado”, explica la doctora Alaniz Álvarez.

De las necesidades y dudas básicas de los alumnos fue como se concibió una manera de aterrizar y responder preguntas para entender la presión atmosférica y la caída de los cuerpos, la luz y los colores y porqué los continentes flotan, entre otros temas.

“Al ver los libros de texto vimos que la ciencia se enseñaba a través de aseveraciones, y pensamos que podíamos enseñar con experimentos de las cosas que los niños ven en la escuela. Hasta hace 15 años se pensaba que los niños no podrían aprender ciencia, pero se hizo un estudio en la academia nacional de ciencias en Estados Unidos, que demostró que no sólo podían, si no que la mente de un niño es muy parecida a la de un científico, ya que son niños quienes hacen las preguntas más difíciles del mundo”, explicó la investigadora y divulgadora de la ciencia.