Impactarán elecciones de EUA a las inversiones en el Bajío

Khalid Osorio

La llegada de inversión extranjera directa (IED) al Bajío corre riesgo independientemente de quién sea elegido para presidir Estados Unidos durante los próximos cuatro años, coincidieron expertos en economía.

La agenda de Donald Trump se basó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), entre la que se contempló unificar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz en los países que conforman el ahora T-MEC. Carlos López Jones, analista económico, mencionó que la reestructuración de este convenio tiene como objetivo que las empresas estadounidenses no salgan de su territorio, al encontrar en casa condiciones similares en el costo de mano de obra.

El riesgo con Joe Biden, dijo, es el impulso de aranceles a productos que no son fabricados con energías verdes. A raíz de esto, el experto sugirió que las entidades federativas mexicanas comiencen a generar procesos en los que se mida la huella de carbono para evitar este tipo de impuestos.

“Estamos en una transición energética, donde lo más importante es revisar la huella de carbono de todos nuestros procesos y productos finales. Creo que la mejor regulación que es la autorregulación, y eso debe ser parte de todos los estados del país y de la región; que cada quien vaya revisando sus procesos”, señaló López Jones.

