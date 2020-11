Empresas deben atender estrés laboral crónico

A nivel Bajío, hacen falta planes de implementación de estrategias para disminuir el síndrome de Burnout entre los trabajadores

Gonzalo Flores

Ante la entrada en vigor de la segunda etapa de la Norma Oficial Mexicana, NOM-035-STPS-2018, las empresas del Bajío y de Querétaro presentan una polarización para su implementación. Lo anterior de acuerdo con el director regional de la consultora en recursos humanos Mercer, Atzayácatl Peñaloza.

Destacó que las grandes empresas, son las que después de hacer el diagnóstico del estado de sus organizaciones como parte de la primera etapa de la norma Federal, han diseñado un plan de implementación.

“Pero hay muchas organizaciones que están muy por detrás de levantar información. Como que hay una polarización o una distancia muy grande entre el cumplimiento que debería tenerse contra el que no se tiene. Creo que es muy importante aprovechar esa norma porque ya tiene dimensiones muy específicas y definidas para poder ayudar a tomar ese pulso y saber dónde estoy fallando como organización, qué le hace falta a mi colaborador para tener esa tranquilidad que como organización se necesita”, comentó en exclusiva con AM de Querétaro.

Al atender tres regiones (la frontera, Guadalajara y el Bajío) comentó que a nivel nacional, la zona de la frontera con Estados Unidos es donde las empresas han desarrollado las estrategias para atender los diagnósticos sobre el estado de sus organizaciones.

“La más avanzada región es la frontera, porque la norma la vieron como un instrumento para tomar conciencia de ese estrés laboral que presenta el colaborador. Pero muy importante, extendieron esa norma hacia la familia y entonces consiguieron información para poder incidir en la tranquilidad y reducción de ese estrés escuchando a la familia”, explicó.

En el caso de Guadalajara, dijo, las empresas solo han realizado el diagnóstico. Sin todavía entrar al desarrollo de estrategias para atención de los resultados e indicadores evaluados.

BURNOUT: ESTRÉS LABORAL CRÓNICO ANTES Y DURANTE LA ACTUAL PANDEMIA

Aunque se detectó desde hace 46 años, el síndrome de Burnout fue decretado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad.

Atzayácatl Peñaloza detalló que lo importante en el concepto “es un tema que viene relacionado al trabajo y se puede dar en cualquier sector laboral”.

“Por ejemplo, se puede dar con respecto a una relación jefe-colaborador. También se da porque no se tienen objetivos claros de negocio. Entonces eso se puede dar en sector aeroespacial, automotriz, en el sector editorial sino existen las condiciones favorables dentro del trabajo”, indicó.

El especialista consideró que se trata de un tema muy importante, porque no se habla solo desde el punto de vista de cansancio físico sino también de un cansancio mental.

Antes de la pandemia México era uno de los países con mayores casos de Burnout en el mundo.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el país presentaba en el 75 por ciento de los trabajadores este síndrome. Por arriba de China que lo presentaba en el 73 por ciento de sus trabajadores y de Estados Unidos donde se presentaba en el 59 por ciento.

“Aunque no se han tomado los datos, es muy probable que actualmente, en algunos sectores sea más alto el porcentaje y en otros no necesariamente. Nos dimos cuenta en esta pandemia que hay polarizaciones debido a que la mayoría de los colaboradores ahora no tiene que estar en el lugar de trabajo. El estar en home office hace que el trabajador sea más responsable y tendría resultados mucho más claros”, añadió.

¿QUÉ TAN PREPARADAS ESTÁN LAS EMPRESAS PARA ATENDER EL BURNOUT ENTRE SUS COLABORADORES?

Durante la actual pandemia, Mercer ha realizado diversas encuestas, donde identificaron que el 70 por ciento de las compañías se ha presentado algún impacto derivado del Burnout.

En el 66 por ciento de empresas empiezan a reportar variaciones en el manejo de su personal y mano de obra.

“Pero el dato más importante, es que solo el 17 por ciento de las organizaciones de México han hecho encuestas o han tomado el pulso a sus colaboradores respecto a cómo se sienten y muy particularmente respecto al Burnout”, afirmó.

En este caso, en la mayoría de las empresas no se ha escuchado a los trabajadores. No se sabe qué es lo que les pasa ni la necesidad que tienen del empleador.

“Nos hace falta mucho, es importante saber qué sucede con los colaboradores. Que se sepa cómo están y qué partamos por esos factores. Cómo estás hoy emocionalmente, qué cansancio tienes, qué agotamiento emocional se tiene, falta energía, como está la fatiga, qué estrés se tiene y a partir de ahí establecer mecanismos que nos permitan marcar una pauta sobre lo que las organizaciones deberían de empezar a ver”, resaltó.

MAYORES CITAS EN EL OFTALMÓLOGO

El incremento de la exposición a dispositivos digitales no tiene una relación directa con el estrés laboral. Sin embargo, el ‘home office’ sí ha traído el aumento en citas en el oftalmólogo derivado de largas exposiciones a dispositivos electrónicos.

“No hay una relación con el estrés laboral, pero sí se manifiesta en un tema de salud. Sí sabemos que hay una mayor frecuencia de citas con el oftalmólogo porque el tiempo de atención a la pantalla han sido mayores y también se ve un incremento en temas de dolores de cabeza y de fatiga y ahí no tiene que ver la relación con la empresa sino básicamente por los temas de tecnología”, detalló Atzayácatl Peñaloza.