El Bajío, zona ideal para revivir proyectos de trenes: Fonatur

El tren México-Querétaro y el Maya deben representar la entrada al país, aseveró Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo

Juan Carlos Machorro

Ya que el sistema ferroviario es un sostén de grandes economías en el mundo, como las de Europa, el aporte que el tren México-Querétaro traerá consigo será orden urbano, una nueva cultura laboral, detonación del turismo y mayor interconexión estatal, destacó Rogelio Jiménez Pons (RJP), titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Debido a que este tipo de transporte en Madrid, España, y Frankfurt, Alemania, es la puerta de entrada al continente europeo, el proyecto federal deberá jugar el mismo papel con el país, señaló Jiménez Pons para AM de Querétaro.

La región del Bajío es una excelente zona para revivir los trenes, pues, precisó, Aguascalientes y San Luis Potosí eran las viejas fabricas ferroviarias del Porfiriato. Desarrollar esta región hacia el centro del país es un gran proyecto, reiteró. Para la obra, el Gobierno federal tiene prevista una inversión de 51 mil 300 millones de pesos. Junto al tren México-Querétaro, el tren Maya también potencializará el desarrollo social de varias regiones, en este último caso, en el sureste del país, agregó el titular de Fonatur.

Asimismo, aclaró esta segunda no despojará de sus tierras a ninguna comunidad. Igualmente, recordó que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó a la Administración federal el anuncio de asignación de obras para, explicó, no atrasar los trabajos de esta obra ferroviaria.

Juan Carlos Machorro (JCM): ¿Se señala que el Tren Maya no está avanzando en tiempo y forma?

Rogelio Jiménez Pons (RJP): Vamos bien. Lo que sí tenemos es atrasos sociales en diversas reuniones con las comunidades y algunos aspectos de la obra, pero esto se debe por respetar la sana distancia.

JCM: ¿No se ha salido de control el presupuesto?

RJP: Los aumentos del presupuesto se deben al crecimiento de la vía a Chetumal, que el tramo de Cancún-Mérida-Tulum será en doble vía, y la electrificación del 40 por ciento del recorrido, por ello, se rebasará los estimados de 142 mil millones de pesos, pero no están creciendo los precios del tren, sino que estamos aumentando costos por el ampliar el impacto que tendrá el proyecto.

JCM: La COVID-19, ¿qué tanto ha impacto al Tren Maya?

RJP: Es una realidad que el COVID-19 nos hizo bajar el ritmo de avance, pues se tienen que respetar los protocolos de sana distancia y evitar contagios del personal. Esto seguirá pasando cuando menos otros seis meses hasta tener una vacuna. Sin embargo, el plan sigue vigente. En el primer semestre de 2023 realizar pruebas mecánicas con viajes experimentales y en 2024, ya estar en funcionamiento.

JCM: ¿Y sobre los señalamientos de que el Tren Maya causará afectaciones ambientales?

RJP: El tren no pasa por la selva, pasará por las vías existentes, y tiene contemplados decenas de pasos de fauna que permitirán el libre tránsito de las especies que quedaron desconectadas cuando se ensancharon las carreteras. Les pido a los ambientalistas que me señalen en dónde se destruirá la selva, si estamos usando 760 kilómetros de derechos de vía ya existente y el resto del camino es pegado a las autopistas. El Tren Maya será ambientalmente amigable y ya hicimos el compromiso de mover la actual autopista que pasa en las cercanías de Calakmul, para respetar el llamado ‘Volcán de Murciélagos’, y proteger ese espectáculo natural de la región. Sin embargo, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur no aclaró que en el presupuesto del Tren Maya se invertirá menos del 1 por ciento en mitigación de impacto ambiental, lo que representa poco más de 22 millones de pesos.