Día de muertos impactará levemente a restaurantes

La Canirac en Querétaro no participará de El Buen Fin, aseguró su presidente Octavio Mata

Carlos Uriegas

Las celebraciones del Día de Muertos apenas aumentarían un 10 por ciento las ventas en el sector restaurantero, prevé Octavio Mata, presidente de la Canirac en Querétaro

El registro de aumentos en los contagios por COVID-19 en la entidad impactará en la afluencia de comensales.

“La gente se está dando cuenta qué hay muchos contagios entonces no esperamos que haya algún cambio, no esperamos incremento en ventas ya que las personas se van a guardar”, agregó.

Octavio Mata dijo que el aumento en ventas, de unos dos millones de pesos, podría darse debido a que será un fin de semana largo y pudiera beneficiarse de la llegada de turismo al estado.

“Nos va ayudar el fin de semana largo, pero no por Día de Muertos como en otros años que había más movimiento de familias, este año será diferente”.

Octavio Mata mencionó que el año anterior las ventas en estas fechas se incrementaron 30 por ciento con relación a un día normal, con una derrama de entre 15 y 17 millones de pesos en un día.

No habrá Buen Fin

Luis Octavio Mata Rivera, reveló que en esta ocasión la Canirac no participará en este 2020 de la campaña El Buen Fin debido a que en esta edición se privilegiarán las ventas por Internet durante 12 días, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, situación que no conviene a los restauranteros.

“Canirac no entra al Buen Fin. Ellos lo están manejando mucho con temas de venta en línea, por lo cual nosotros no nos vemos beneficiados. El año pasado sí vimos un beneficio, porque la gente sale a los centros comerciales, pero no en esta ocasión”, comentó.