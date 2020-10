Van solo tres clausuras en Corregidora

Dos de los tres establecimientos fueron clausurados por autoridades estatales

Gonzalo Flores

Solo tres establecimientos han sido clausurados en el Municipio de Corregidora debido a que no contaban con las medidas sanitarias necesarias para operar durante la contingencia por COVID-19, informó el alcalde Roberto Sosa Pichardo.

Detalló que dos de los tres establecimientos fueron clausurados por autoridades estatales, mientras que uno de ellos fue suspendido por las autoridades locales. Los tres, dijo, se trataban de negocios dedicados al giro de restaurantes y fondas.

Después de la reactivación en junio pasado, se permitió la presencia de comensales en los restaurantes. Sin embargo, por parte del personal de Protección Civil, Seguridad Publica, Desarrolló Sustentable y Dirección de Inspección, se han detectado hasta el momento tres restaurantes que no cumplen con la normativa estatal.

“Estas áreas son las que están en la calle todo el tiempo, visitando los comercios, las plazas comerciales, los restaurantes, todo los lugares para que cumplan las medidas sanitarias”, comentó el edil.

Por ahora, la única sanción aplicada ha sido el cierre de los establecimientos sin ninguna multa económica. Los cierres de los establecimientos han durado una semana.

Resaltó que todavía hay personas en la demarcación que no cumplen con las medidas sanitarias, por lo que mantienen campañas para promover el cuidado personal, debido a que la pandemia continúa.

“Hay gente que se relaja y no entiende la magnitud de este problema, nosotros nos hemos encargado de todas formas de decirle a la gente que se debe seguir cuidando”, indicó.

Sosa Pichardo recibió en representación del Municipio el certificado ‘Safe Travels: Global Protocols & Stamp for the new normal’, que otorga Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Turismo. Con ésta distinción se reconoce la implementación de estándares y buenas prácticas en favor del cuidado de la salud en la prestación de servicios al sector turístico en medio de la pandemia por COVID-19.