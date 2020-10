A favor o en contra: Dar batalla ante las injusticias en el país

Para el diputado federal por Querétaro, Felipe Macías, la política debe ser un vínculo entre la sociedad y la toma de decisiones

Por: Miguel Flores

¿Quién es ‘Felifer’?

Soy una persona muy apasionada de Querétaro, que le gusta generar algo a favor de su comunidad. Me considero una persona muy apasionada de lo que hago, me gusta el servicio público. Me gusta, en lo que haga, sea cual sea el rubro, de la política o cualquier sector, dar lo mejor; siempre dar lo mejor que esté en mis capacidades. Me gusta también que puedo disfrutar de la experiencia de cada oportunidad que tengo.

Ayer lamentablemente, falleció el senador Juan Molina a causa del Covid, estuvo en la sesión del senado el martes pasado…. Esto decían sus compañeros morenistas semanas antes… ¿que opinaran los amigos y familiares del senador Molina de estos dichos? pic.twitter.com/IAxWv8higm — Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) October 25, 2020

A FAVOR

LOS POLITICOS SIMPRE HACEN LO MISMO. PROMETEN CONSTRUIR UN PUENTE AUNQUE NO HAYA RÍO .– La gran mayoría hace eso. La gran mayoría vende lo que creen que la gente necesita, cuando, más bien, lo que el político debe hacer es escuchar lo que la gente ocupa. Yo creo que un grave error de la política es pretender que tú vas a imponer tu visión.

EL PAN EN GUERRA .– El PAN tiene que dar la guerra cuando tiene que ir a la guerra, sin duda. El PAN nació siendo oposición; por décadas fue oposición, pudo dar una guerra valiente, propositiva; obviamente nunca en la guerra violenta, pero sí hoy más que nunca el PAN debe dar esa guerra, esa resistencia.

LA GUERRA VUELVE ESTÚPIDO AL VENCEDOR Y RENCOROSO AL VENCIDO .- A favor en la mayoría de los casos. Obviamente no es ideal, yo creo que las grandes enseñanzas en la vida es cuando pierdes, cuando te das en la torre, cuando no conseguiste el resultado esperado, eso debe dar más enseñanza, más aprendizajes, te fortalece el carácter.

MORENA EN GUERRA .- Yo creo que ellos también están en constante guerra, no nada más en el ámbito partidista, también en el ámbito gubernamental. Hay un presidente de la República que se siente cómodo en la confrontación permanente. Le gusta siempre la polarización del Estado. Es su área cómoda, siempre señalar a un enemigo, no buscar la conciliación.

EN CONTRA

LA POLÍTICA ES EL ARTE DE IMPEDIR QUE LA GENTE SE META EN LO QUE SÍ LE IMPORTA.- La política debe ser facilitadora de que la sociedad y la gente se involucre en la toma decisiones. Si la política está impidiendo que la sociedad organizada se involucre y participe, eso se convierte en una dictadura.

Q&A

¿Qué aprendimos de la administración pública?

Que es apasionante el servicio público, que es sumamente complejo. Hoy yo creo que una persona que de manera simplista reduzca la administración pública a soluciones sencillas, a soluciones mágicas, está mintiendo. Administración pública y la política es el arte de poder hacer lo más posible con muy poco.

Lo que se mide, ¿se mejora?

Totalmente. Lo que se mide, lo que se evalúa, está condenado al éxito. Lo que no se mide y lo que no se evalúa, está condenado al fracaso. Siempre los números, las cifras, es lo poco que nos van a dar indicadores si estamos haciendo bien las cosas, o no, en cualquier ámbito de la administración pública y la política.

¿Cómo se mide la política?

La política se mide, es sumamente compleja, pero yo creo que al final del día se tiene que reflejar en el bienestar de la gente, en su calidad de vida. Yo creo que una persona que en su casa, en su colonia, en su trabajo, puede satisfacer sus necesidades básicas de salud, de vivienda, de alimentación, de plenitud, de poder disfrutar un fin de semana, de poder disfrutar a su familia, de poder disfrutar su entorno, creo que es cuando la política pública está dando un buen resultado.

¿Con qué indicador te mides en la política?

Con el contacto permanente con la gente, con la gente que me manifestó su apoyo en el proceso pasado, y que en esa evaluación ellos mismos me van diciendo si voy bien o voy mal. También, si creen que estoy siendo un representante digno, o no, en la Cámara de Diputados; si les está sirviendo mi trabajo de gestión cuando ocupan algún apoyo de las diferentes instancias de gobierno, sea municipal estatal o federal; y se sienten satisfechos con lo que estoy haciendo, incluso aunque no les cumpla todas las expectativas o todas las peticiones, pero saben que estoy intentando hacer lo que mejor puedo para ayudarlos día a día.

¿La continuidad es buena?

La continuidad es buena en la medida de qué está dando resultados de que está generando esta plenitud en la sociedad. Si las políticas públicas están generando esta satisfacción de las necesidades básicas de la gente, si les están también generando oportunidades de desarrollo para salir adelante, para sus proyectos, para su empleo, para las metas y retos que tengan, y se están cumpliendo, por supuesto que hay que dar continuidad.

¿La continuidad en el Gobierno?

¿Estatal? Sí. La continuidad del Gobierno estatal en Querétaro sí es buena, ¿por qué? Porque regresamos a lo anterior, a los indicadores y las mediciones, prácticamente en todos los rubros, Querétaro destaca a nivel nacional.

¿Continuidad en la capital?

De igual forma, igual otra vez. Las evaluaciones y mediciones reflejan que la capital de Querétaro es líder en prácticamente todos los aspectos: en generación de empleo en seguridad, en competitividad, en los ingresos que tienen las familias queretanas, también comparados con los referentes nacionales.

¿En la capital qué no debe continuar? Más que lo que no debe de continuar, siempre hay cosas que mejorar, y la exigencia de una autoridad siempre tiene que ser dar más. Si en algún aspecto en específico se mide y se valora que ‘no’, que la gente espera más y la gente no está contenta, eso se tiene que mejorar.

Dos personajes vivos en la política que te inspiren

Sin duda, Ricardo Anaya. Creo que es un joven talentosísimo, muy inteligente, muy valiente, que se ha enfrentado ante los embates más fuertes del Estado mexicano, de las instituciones politizadas, y hoy por hoy,- sigue siendo un referente de una nueva generación que quiere hacer bien las cosas. Yo creo que también un referente de valentía es ‘Pancho’ Domínguez, sin duda. ‘Pancho’ ha sabido palpar la voluntad de la gente en sus políticas públicas, en representar siempre las necesidades en cada acción que realiza el Gobierno. Yo creo que son dos personajes de la nueva generación de políticos que hay que seguir.

Fernando Macías Olvera en una frase

Una persona apasionada por lo que hace.