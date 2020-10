Discrepan por ‘candados’ en aspirantes a gobernador

En el PAN y Morena difieren en que requisito de residencia activa en candidatos al Gobierno estatal -invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- tenga dedicatoria

Khalid Osorio

La reforma electoral aprobada en el Congreso del estado de Querétaro modificó un artículo que impedía la postulación para competir por la gubernatura a aquellos candidatos que no comprobaran al menos cinco años de residencia activa en la entidad. Sin embargo, dicho artículo fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para que la anulación de la SCJN tenga validez, debe ser publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y notificar al Congreso local sobre esta resolución.

No obstante, aún no sido publicada.

Al respecto, los representantes de las dos principales fuerzas políticas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hablaron al respecto.

Martín Arango, representante del Partido Acción Nacional, indicó que esta reforma se hizo sin dedicatoria alguna y que su partido no interpondrá algún recurso para impedir el registro de los contendientes.

Sin embargo, mencionó que uno de los nombres que se baraje como candidato, Santiago Nieto Castillo no puede participar, ya que la ley establece que debió nacer en el estado de Querétaro, y no solo haber sido registrado en la entidad.

“Sea quien sea el candidato de Morena, nosotros nos vamos a interponer ningún tipo de acción legal, no pensamos distraernos en ello. Pero por lo que nos hemos enterado en medios de comunicación, Santiago Nieto nació en la Ciudad de México y la Constitución ahí es muy clara, no habla del lugar donde se registran sino del lugar de nacimiento”, expresó.

Por su parte, Norman Pearl, representante de Morena, dijo que esta imposición tenía dedicatoria; asegura que se buscaba para frenar la presunta candidatura del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

“Una vez que sea publicada tiene que entrar en función. Yo no le veo ningún problema, no hay forma de detener a Santiago Nieto, si él acepta ser el candidato de Morena y de la coalición en Querétaro. Y obviamente sería el gobernador, no tengo la menor duda”, expresó Norman Pearl.

En contexto

En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la acción de inconstitucionalidad 132/2020 en la que se acusaba de irregularidades jurídicas en la promulgación de la Ley Electoral del estado de Querétaro. En este sentido, entre algunas disposiciones que se determinaron, el Pleno invalidó las disposiciones de la misma ley, donde al prever los requisitos para poder ser postulado a la gubernatura, se omitía el de haber nacido en la entidad federativa, contemplando únicamente la alternativa de tener una residencia efectiva de cuando menos cinco años, lo cual contradecía lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal.