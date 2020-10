Ignorado y apresurado: Arturo Cerda

Fue casi una humillación que el general fuera detenido con base a una orden emitida por un juez más de un año antes y que las autoridades mexicanas no tuvieran la más información previa, algún aviso, o quizás ser alertados mientras Salvador Cienfuegos volaba hacia Los Ángeles

Arturo Cerda Díaz/Columnista

La detención y eventual juicio en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico significó un doble problema para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por un lado, hace evidente más que nunca que es mero discurso hablar de que “las relaciones entre ambos países están mejor que nunca”. Parece insostenible decir que Donald Trump respeta a nuestro país y que tiene en el mandatario mexicano “un amigo”.

Son sólo palmadas en la espalda porque apenas López Obrador se da la vuelta, el habitante de la Casa Blanca espeta injurias contra nuestro país, a lo que el presidente únicamente responde que “no va a entrar en polémica”. ¿Por qué pedir de manera diplomática respeto sería armar controversia? Que lejos quedaron aquellos días en que la promesa era que habría una respuesta a cada insulto.

Fue casi una humillación que el general fuera detenido con base a una orden emitida por un juez más de un año antes y que las autoridades mexicanas no tuvieran la más información previa, algún aviso, o quizás ser alertados mientras Salvador Cienfuegos volaba hacia Los Ángeles. Total desconfianza y nula cooperación.

Fue hasta que una periodista estadounidense reveló la detención que el canciller Marcelo Ebrard reaccionó en redes sociales.

El segundo problema para el gobierno de Andrés Manuel es su alta dependencia de las Fuerzas Armadas. Hoy los militares se encargan de múltiples tareas, desde la seguridad pública a través de la guardia nacional, administración de puertos y hasta construcción de infraestructura. Una presencia y empoderamiento en la vida pública como nunca antes en los tiempos modernos.

Las primeras declaraciones del presidente López Obrador sobre la captura del ex titular de la SEDENA incluyeron la advertencia de que habría una limpia de altos mandos bajo el supuesto de haber sido parte de la cúpula militar a cargo de Salvador Cienfuegos.

Con todo respeto, 24 horas después López Obrador parecía urgido por aclarar que antes de investigar a los altos mandos de la Defensa habrá que esperar que las acusaciones contra el ex secretario sean comprobadas y él declarado culpable. Tuvo que reconocer que en México no había siquiera sospechas de que estuviera involucrado en algún delito. Quizás el comentario de un día antes no cayó bien en el ámbito castrense.