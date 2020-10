 Mauricio Kuri presenta su segundo informe de resultados

En un evento realizado de manera virtual, el senador panista habló de su labor en un acto que se perfila como el inicio de su campaña hacia la gubernatura de Querétaro

Carlos Uriegas

Mauricio Kuri presentó su segundo informe de resultados como senador de la República. De forma directa, centró su discurso en atacar a Morena y al Gobierno federal, a quienes responsabilizó por los efectos derivados de la pandemia, después mostró su labor desarrollada como senador y perfiló su futuro político, el cual dijo está comprometido por Querétaro y motivado por la fuerza de los queretanos.

Ante mil 900 asistentes en su página de Facebook, Mauricio Kuri González inició su informe: “Sí hay cómo estar mejor a partir de la fuerza de Querétaro, con todo y para todos, los invito al optimismo y a la acción”, para hacer énfasis en: “La profunda cicatriz con casi 90 mil personas que echaremos de menos”, y buscar responsables: “Piensen en Morena cuando extrañen a los que partieron, piensen en Morena cuando falte comida en la mesa, piensen en Morena cuando falte mercancía”.

Estos son los resultados de mi trabajo por México. Gracias a la confianza que me brindó Querétaro, hoy vengo a rendirles… Publicado por Mauricio Kuri en Jueves, 22 de octubre de 2020

Kuri destacó la búsqueda del seguro de desempleo, así como el otorgar 27 mil pesos mensuales a las microempresas para que puedan pagarle a sus empleados, además de insistir para que el Gobierno federal entregue un apoyo de 3 mil 207 pesos mensuales para aquellos desempleados afectados por la pandemia.

El panista subrayó su trabajo para buscar la reactivación económica y un plan de rescate para las empresas en Querétaro además de buscar la creación de un de Seguro de desempleo.

El legislador, integrante de las comisiones de derechos humanos y Ciencia y tecnología reiteró que hará todo por defender a los fideicomisos, ya que eliminarlos sería algo terrible para el país.

El senador habló también sobre la iniciativa que presentó para la igualdad salarial para que hombres y mujeres en un mismo cargo obtengan la misma remuneración económica y habló del término: “Economía de la prosperidad. Que le vaya bien a todos, en la ciudad y en la Sierra, más que becas hay que pensar en emprendedores y generar empleos bien pagados”.

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado dijo que en Querétaro se están haciendo bien las cosas y el estado va por buen camino, comentó que quiere seguir trabajando para que la entidad siga detonado su desarrollo, que sea ejemplo nacional y demostrar que con la empresa es como se puede combatir a la pobreza.

“Quebrar no es una opción, no en Querétaro y no debería de suceder en el país”, reiteró.

Vamos a salir adelante y superar la crisis y destacó que los Motores para lograrlo serán los jóvenes, mujeres y pequeños emprendedores.

Kuri cerró su informe en Nuqleo, desde el Parque Querétaro 2000, con 4 mil 600 visitantes en su Facebook a quienes les aseguró que México saldrá adelante, en un segundo informe de resultados que duró justamente 30 minutos y que puede verse como su primer acto de campaña hacia la gubernatura del estado.