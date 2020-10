Querétaro no le teme a la alternancia, asegura diputado

El diputado Hugo Cabrera afirmó que hay tiempo suficiente para que en el estado se reflejen resultados como en Hidalgo y Coahuila

Gonzalo Flores

Quienes pensaban que el PRI ya no tenía futuro, los resultados de Hidalgo y Coahuila son una muestra de su capacidad para reponerse y renovarse, aseguró el diputado Hugo Cabrera Ruiz.

“Quienes consideraban que el PRI era un partido que ya no tenía futuro, que no había posibilidad de alguna recuperación, pero la capacidad que tiene el PRI para reponerse de derrotas no es nuevo y quedó demostrado esto”, comentó.

El legislador priista destacó que con los resultados de Hidalgo y Coahuila reflejan un cansancio de las expectativas no satisfechas de los gobiernos de otros partidos.

“El gran perdedor es el PAN que se va a tercera o cuarta fuerza en algunos distritos de Coahuila, pierde muchos espacios en Hidalgo y queda evidente que la oposición no es la que hace más circo, maroma y teatro sino lo que es más efectivo y eso es lo que demostró el PRI en estos estados”, indicó.

Cabrera Ruiz añadió que el tiempo que queda para el proceso electoral que vivirá Querétaro en 2021 es suficiente para reflejar lo sucedido en estos estados.

“Por su puesto, porque aquí también se siente la falta de cumplimiento de las expectativas de la gente que votó por el actual gobierno federal y Querétaro es un estado que no le tiene miedo a la alternancia, que no puede quedarse nada más votando por complicidades e intereses creados con carreras políticas efímeras y que han surgido de voluntades muy específicas”, resaltó.

Además, Hugo Cabrera mencionó que en la entidad hay grandes deudas en materia de transporte, seguridad, servicios, “muchas cosas que no se han cumplido y la gente no necesariamente tiene un voto escriturado”.

Como integrante del PRI en Querétaro recordó que está decidido en buscar la candidatura a la gubernatura, por lo que espera la convocatoria para comenzar con su proceso interno.