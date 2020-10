Trabajadores sociales del Hospital General se adaptan a nueva realidad

El Trabajo Social del Hospital General de Querétaro se adapta a la nueva realidad por pandemia COVID-19

Redacción

Durante la pandemia por COVID-19 la Jefatura de Trabajo Social del Hospital General de Querétaro de la Secretaría de Salud se ha adaptado a la nueva realidad y ofrece una atención eficiente como vínculo entre las necesidades de pacientes y familiares y los servicios de salud.

María Elena Granados Mondragón, jefa de Trabajo Social del Hospital General de Querétaro, primero a nivel nacional en reconvertirse para la atención exclusiva a pacientes con COVID-19, opera actualmente con personal especializado en el área.

“A partir de marzo redistribuimos al personal de Trabajo Social para mantener un servicio de calidad a los pacientes y a sus familiares, sin hacer a un lado los protocolos sanitarios por la pandemia de un virus nuevo que llegó para quedarse”, enfatizó.

Hizo hincapié en que el personal de la Jefatura de Trabajo Social tiene funciones básicas de coordinación, gestión y cercanía con los familiares de los pacientes.

Capacitación constante

Granados Mondragón destacó tres aspectos fundamentales para alcanzar el objetivo: la capacitación del personal, la adecuación del Equipo de Protección Personal (EPP) y la nueva forma de dar informes a los familiares de los pacientes.

Precisó que se da capacitación constante al personal de Trabajo Social y con la pandemia no ha sido la excepción, básicamente en estrategias de acompañamiento administrativo a los familiares de los pacientes.

Respecto a la adecuación del EPP, Elena Granados señaló que ha sido reforzado para evitar en la medida de lo posible el contagio, tanto en personal médico y de enfermería como en los familiares de los pacientes.

En cuanto a la nueva forma de informar el estado de salud de los pacientes a los familiares, la jefa de Trabajo Social destacó que es posible hacer videollamadas con internos no graves.

“El médico valora la posibilidad de hacer videollamada entre el paciente y su familiar, siempre y cuando no haya riesgo para la salud del primero; es decir, debe ser un paciente no grave para que la emoción de ver a su familiar no le causa alteración en su estado de salud”, fundamentó.

Explicó también que, desde el aspecto social y familiar, “debemos tener bien identificado quién es el familiar responsable del nuevo paciente, cómo está estructurada la familia y detectar si hay problemas en los órdenes social, económico y hasta legal”.

Todos esos aspectos de vinculación se llevan a cabo desde el área de Trabajo Social durante la estancia del paciente e incluso, tras su egreso, que incluye la gestión administrativa, refirió Granados Mondragón.