Albergue Toribio Romo, un oasis en el camino de los migrantes

Khalid Osorio

El albergue Toribio romo representa un descanso para los migrantes en su trayecto hacia estados unidos, o de regreso al ser deportados.

En este lugar se les brinda comida, hospedaje, seguridad e incluso entretenimiento ya que cuentan con una pequeña sala para ver televisión y un amplio patio para practicar deporte.

Las amenidades en el albergue son diversas, quienes llegan a solicitar ayuda cuenta con una cama limpia, ropa, comida, y diversas actividades, entre ellas una pequeña sala de juegos para niños.

José Andrés Abrego, de El Salvador y Juan silvestre, de Guatemala, son dos migrantes que pasaron por el albergue luego de ser deportados.El camino para ellos fue complicado, pues debido a la pandemia por COVID-19, las casas de migrantes en otras entidades se encuentran cerradas.

Algunos estados son más difíciles de cruzar para los migrantes, se encuentran con varios peligros. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, comentan que hay bandas delincuenciales que reclutan a niños de entre 8 y 12 años que cumplen con la función de vigilantes, incluso cuentan con armas blancas y no tienen miedo de atacar.

En Irapuato así es, yo estuve ahí y llegan los niños pequeños, ya traen unos cuchillos grandes y matan, no les da miedo. ya después llegan camionetas por ellos, por eso mejor decidimos seguir avanzando”, expresó Andrés Abrego

Andrés Abrego lleva tres años viviendo en Querétaro, trabajaba como vigilante en una fábrica. Sin embargo, debido a las consecuencias económicas de la pandemia, perdió su empleo. No tiene intención de regresar a El Salvador, esperará a encontrar otro trabajo y continuar en Querétaro, un estado que considera más seguro para vivir.

El proyecto de Juan Silvestre es esperar un momento más en Querétaro debido a un problema físico que le está haciendo perder la vista. En Querétaro encontró ayuda por parte de una organización para obtener un trasplante de forma gratuita; no cuenta con el dinero para cubrir el costo de la operación.

Tengo una oportunidad que me cayó del cielo, porque son muy pocas personas en mi estado los que tienen esta oportunidad. Ya después pensaré si regreso para Guatemala, porque así no puedo hacer nada, no puedo trabajar”, dijo Juan.