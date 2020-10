Reportan 600 fallecidos por choques entre Armenia y Azerbaiyán

AP

El número reportado de muertos durante los enfrentamientos entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas en el territorio separatista de Nagorno-Karabaj asciende a unos 600, y las autoridades informan de más muertes de militares y civiles mientras continúan los combates a pesar del cese el fuego anunciado durante el fin de semana.

Los oficiales militares de Nagorno-Karabaj dijeron el martes que otros 16 militares murieron en los combates, con lo que el número total de fallecidos entre los militares asciende a 532 desde el 27 de septiembre, cuando comenzaron los combates. Azerbaiyán no ha revelado sus víctimas militares, y es probable que el número total sea mucho mayor, ya que ambas partes afirman regularmente que se han infligido mutuamente importantes bajas militares.

The Investigative Committee of Armenia reports criminal cases are initiated on the facts of unleashing & waging aggressive war from 28.09.20 by the mil-pol leadership of Azerbaijan against Armenia in gross violations of norms of int’l humanitarian and customary law pic.twitter.com/kMcTD1PaKf

