Biden con ventaja de 12 puntos sobre Trump en intención del voto

Redacción

El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, aventaja por 12 puntos al presidente estadounidense, Donald Trump, en la intención de voto popular, reveló una encuesta privada, cuando faltan poco más de tres semanas para los comicios del 3 de noviembre en ese país.

Según el estudio difundido por la cadena ABC News y el diario The Washington Post, un 53 % de los votantes registrados se inclinaría por Biden, mientras un 41 % respaldara a Trump “si la elección presidencial fuera hoy”.

