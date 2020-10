Entregan obras en Mompaní

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó la rehabilitación de los juegos infantiles y la cancha de fútbol en la plaza principal de la comunidad de Mompaní, donde en el último año se han invertido cerca de cinco millones 550 mil pesos en diversas acciones para mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes de la zona.

“Estamos trabajando muy fuertemente para dar resultados, y con hechos como los que estamos viendo, con acciones concretas, no con palabras porque quedamos desde el principio que no iba a ser así que no iba solo de dar discursos sino estar aquí, dar resultados, regresar y con hechos estamos demostrando que estamos cumpliendo”, expresó.