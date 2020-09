Acusa Juan José Jiménez hostigamiento por parte de Gobierno de Querétaro

Juan José Jiménez Yáñez acusó que detenido en su vehículo por oficiales, fuera de su jurisdicción en una comunidad de Guanajuato

El Senador por Morena Juan José Jiménez Yáñez a través de un video de prensa acusó hostigamiento por parte de la policía estatal de Querétaro y municipal de Corregidora, al ser detenido en su vehículo por oficiales, fuera de su jurisdicción en una comunidad de Guanajuato y sin justificación alguna.

“Desde hace meses las autoridades locales del PAN me han estado persiguiendo y acosando a mí y a mi equipo de trabajo, situación que llegó a un grado mayor, hace unos días cuando estaba circulando a la altura de la localidad de Sabanilla, en el estado de Guanajuato y para mi sorpresa, policías del estado de Querétaro y municipales de Corregidora me cerraron el paso y me retuvieron de forma arbitraria y sin justificación alguna”, denunció Juan José Jiménez.

En #Querétaro ya se hizo costumbre el uso de la fuerza de seguridad pública para el hostigamiento de la oposición política. No nos vamos a dejar. Posted by Juan José Jiménez Yáñez on Tuesday, September 29, 2020

El Senador queretano se dijo consciente de que es una persona incómoda al gobierno de Querétaro, “estos agravios son porque levantamos la voz de quienes no la tienen, este hecho ya lo denuncié ante la secretaria de Gobernación y también haremos la denuncias ante las instancias correspondientes”.

“Como Senador, pero más aún, como ciudadano, “esta penosa situación es un agravio y no debemos permitir que ninguna persona vuelva a ser objeto de estas nocivas prácticas”, señaló Jiménez Yáñez.

Finalmente diferenció la actitud del gobierno que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual se caracteriza por respetar la libertad de expresión, “no veo en este momento que haya persecución a actores políticos, ni mucho menos agravio, ni que se atropellen, ni se amedrenten con la fuerza pública, a diferencia del gobierno panista en Querétaro”.