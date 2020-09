A favor o en contra: Inversiones que abonen al bienestar de la entidad

Para el notario y analista financiero, Arturo Maximiliano, la política y la economía convergen en un mismo punto

Por: Miguel Flores

¿Quién es Arturo Maximiliano?

Pues soy queretano. Abogado. Apasionado de los temas públicos, de los temas económicos, de los medios de comunicación, donde he combinado mi trayectoria profesional como abogado. Ahora, como notario, también lo he combinado con la conducción, la producción, la generación de, digamos, contenido particularmente en temas financieros, en temas económicos y también, en el análisis político, que siempre me ha gustado hacer

A FAVOR

DE CUIDAR LOS PESOS

Claro que hay valores mucho mayores que el tener dinero, pero he visto a lo largo de mi vida cómo personas que mal administran sus mejores momentos como profesionistas, cómo empresarios exitosos en cualquier oficio, y han acabado en circunstancias muy complicadas en su vejez.

DE CUIDAR A LOS AMIGOS

Totalmente a favor. Tengo una convicción por la amistad, por el acompañamiento que esto implica. Completamente a favor.

DE OLVIDARSE DE LOS ENEMIGOS

A favor de olvidarse de los enemigos. Creo que cualquier afrenta que se genere para llamar a alguien ‘enemigo’, es un problema que está en frente, no es un problema de uno.

PESOS PARA QUERÉTARO

En términos de recursos, me parece que todo lo que abone a que se genere un mayor bienestar a partir de proyectos de inversión, de proyectos de derrama económica, pues siempre estaré a favor.

POLÍTICA Y ECONOMÍA AL MISMO TIEMPO

De la política y economía yo siempre he pensado que convergen a favor. Pero estoy hablando de economía en términos de lo público, no de lo privado. Si me preguntas de política y economía en lo privado, estoy totalmente en contra.

EN CONTRA

DE OLVIDARSE DE LOS CENTAVOS

Yo creo que, precisamente, el no vigilar estos gastos pequeños que pudiéramos definir como centavos es lo que hace que al final del camino no tengamos mejor resultado en cuanto a esa generación de patrimonio.

Q & A

¿Cerca del poder o de la gente?

Definitivamente, de la gente. Sí estoy yo convencido de que algo que ha perjudicado mucho a los mexicanos ha sido esta obsesión por empoderarse a título personal de unos cuantos, y esto tiene definitivamente que cambiar.

La frase que más recuerda Arturo Maximiliano todos los días

El mal no existe en sí mismo, sino en las personas que lo con – tienen.

¿Sí pudiéramos describir a Arturo Maximiliano, ¿cómo sería?

Renegado.

¿A qué le tienes miedo?

En realidad, creo que le tengo miedo a la naturaleza humana. De verdad me llama la atención, cuando leo violaciones, cuan – do veo asesinatos, abandono de padres a hijos, de hijos, padres, me pongo a pensar, ¿dónde vivimos y entre quienes vivimos? De verdad, con mucha preocupación de este deterioro del ser humano, como eso, como un humano, es quizá el más grande miedo que tengo.

¿A qué le debemos tener miedo?

Creo que a nosotros mismos. Debemos tener miedo a dejar de estar incentivados, a dejar de luchar, a dejar de tener esperanza. Creo que a eso debemos tener miedo.

¿Que le regalarías a Querétaro?

Yo te diría qué le regalo a Querétaro, y que me encantaría que le regaláramos todos a Querétaro, ser buenos ciudadanos. Si cada quien hace la parte que le corresponde todos los días, Querétaro, México y cualquier lugar que me digas, cualquier lugar, se transforma.