Querétaro fortalece agenda ambiental: Del Prete

Como parte de las actividades de “Climate Week”, Marco del Prete participó en paneles virtuales relacionados con las políticas ambientales para erradicar el cambio climático

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, afirmó que Querétaro cuenta con una clara agenda ambiental para apoyar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

Mencionó que el estado está preparado para intercambiar buenas prácticas y colaborar con los más de 200 gobiernos que forman parte de la Coalición Under2.

Como parte de las actividades de la semana del cambio climático, “Climate Week”, desarrollada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el funcionario participó en el panel virtual “Aumento de las políticas climáticas y nuevo financiamiento para áreas de alta biodiversidad” (Scaling Climate Policies and New Financing for High Biodiversity Areas).

Explicó que desde la administración estatal se han enfocado los esfuerzos por contar con instrumentos para proteger la biodiversidad; es decir, la implementación y puesta en marcha de un marco legal que asegure la protección del patrimonio natural de las y los queretanos.

Con el nombramiento de @PanchDominguez como co-presidente de la coalición Under2 @ClimateGroup estamos preparados para intercambiar buenas prácticas y colaborar con los más de 200 gobiernos internacionales que forman parte de la coalición. — Marco Del Prete (@mdelprete) September 25, 2020

De igual forma, Del Prete Tercero destacó que existen 15 Áreas Naturales Protegidas, que significan el 37.2% del territorio del estado; además se cuenta con el Programa de Pago por Servicios Ambientales, que beneficia a 333 familias que vigilan el cuidado de casi 14 mil hectáreas que brindan importantes servicios ambientales.

“En Querétaro, desde la dependencia que tengo el honor de encabezar, continuaremos promoviendo la protección del medio ambiente para asegurar el patrimonio de las generaciones futuras”, finalizó Marco Del Prete.

Coalición Under2

Dentro del marco de la Climate Week, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, fue nombrado co-presidente de la Coalición Under2, con lo cual Querétaro tiene la oportunidad de supervisar la dirección estratégica del organismo con el compromiso de tomar medidas para mitigar el cambio climático.

Durante el panel se contó con las intervenciones de la directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, Martha Ruiz Corzo; de la periodista Judy Schwartz, y del director de Comunicación y Desarrollo del World Land Trust, Dan Bradbury.