Apoyan con medicamentos a personas de las comunidades rurales

Integrantes del Consejo Agrario Estatal Permanente han realizado gestión de apoyos ante fundaciones y voluntarios que se han sumado con donaciones

Gonzalo Flores

Ante la falta de medicamentos y atención en las comunidades rurales, integrantes de la Confederación Nacional Campesina en Querétaro, así como del Congreso Agrario Estatal Permanente, realizan gestiones para apoyar a personas con diversos padecimientos con las medicinas que requieren, reveló el secretario César Vega Negrete.

Aseguró que “no hay medicinas en los hospitales de Querétaro, muchos enfermos están a su suerte”.

Consideró que los esfuerzos del sistema de salud se han concentrado totalmente a la atención de la pandemia por COVID-19, sin embargo, “creemos que se están descuidando otras situaciones de salud como el cáncer o las personas dializadas”.

Vega Negrete señaló que tras visitar comunidades de la Sierra, las personas solicitan apoyo para gestionar ante las dependencias de salud el acceso a medicamentos.

Resaltó que ante la falta del apoyo, las personas del medio rural deben hacer importantes esfuerzos económicos para la adquisición de medicamentos o materiales de curación.

Ejemplificó que en el caso de las personas dializadas “deben gastar un promedio de dos mil pesos a la semana, por lo que ellos tendrían que ganar entre 20 mil y 30 mil pesos al mes para solventar esos gastos, algo que es muy complicado”.

Aunque existe una disposición oficial de la Federación para que se entreguen este tipo de apoyos para su tratamiento “es algo que no se ve y no es una persona sino que son más de 100 que no lo tienen”.

Indicó que se trata de una petición muy sentida principalmente entre las personas del sector campesino, por lo que como organización solicitan la atención de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal e incluso municipal.

César Vega comentó que son alrededor de 150 personas a las que han apoyado con medicamentos, gracias a la gestión realizada ante fundaciones de la Ciudad de México así como donaciones del sector privado e incluso diputados que se han sumado al esfuerzo, principalmente de diálisis, además de que han apoyado con la canalización de pacientes de cáncer al Instituto Nacional de Cancerología así como el Hospital General y el Hospital Siglo XXI en la capital del país para su atención.