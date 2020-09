Elige Consejo Universitario UAQ a Comisión Electoral

La Comisión Electoral elegida cuenta con cinco días hábiles para enviar una propuesta de Convocatoria para la Elección de Rector para el período 2021-2024

Redacción

En Sesión Ordinaria, se declaró inamovible el H. Consejo Universitario, máximo órgano de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y se eligió a los integrantes de la Comisión Electoral con el objetivo de iniciar el proceso de elección de Rectoría para el período 2021-2024.

A fin de garantizar la imparcialidad del órgano encargado de organizar la contienda electoral, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Dra. Marcela Ávila Eggleton, propuso un modelo de elección de la Comisión Electoral, basado en la nominación de planillas paritarias -conformadas por cuatro docentes y cuatro estudiantes- para posteriormente pasar a la asignación de integrantes por representación proporcional de votos. Dicha propuesta fue sometida a votación de los 55 consejeros presentes, con derecho de voz y voto, y fue aprobada por 27 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.

Durante el proceso se registraron únicamente dos planillas, de las cuales el 50.91 por ciento de los votos de los consejeros los obtuvo la planilla A y el 49.09 la planilla B; por lo que se determinó que cuatro integrantes de cada planilla conformaran la Comisión Electoral.

En este sentido, se nombró al Dr. Ovidio González Gómez (FCPS), el C. Alejandro Gutiérrez (Facultad de Psicología); el Dr. Eduardo Castaño Tostado (Facultad de Química), el C. Marco Muñoz (Facultad de Informática); el Dr. Jorge Herrera Solorio (Facultad de Derecho); la C. Jessica Ríos (Facultad de Filosofía); el Mtro. Gerardo Islas Reyes (Facultad de Bellas Artes); y el C. Israel Suazo (FCPS), como los miembros de este órgano electoral universitario.

Mientras que, por 29 votos a favor, los consejeros eligieron a la Dra. Ávila Eggleton como presidenta de la Comisión Electoral.

A partir de hoy, el órgano electoral cuenta con cinco días hábiles para enviar al Consejo Universitario una propuesta de Convocatoria para la Elección a Rector, a fin de que sea aprobada en una sesión extraordinaria y posteriormente, publicada.

Rectora participará en el proceso electoral

De acuerdo a lo que indica el artículo 97 del Estatuto Orgánico de la UAQ, durante esta sesión la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, expresó su intención de participar en el proceso electoral.

Respecto a temas académicos, el H. Consejo Universitario autorizó el cierre de la Especialidad en Proyectos Artísticos de la Facultad de Bellas Artes; y también se aprobó la reestructuración del Bachillerato semiescolarizado, que cambiará su nombre a Bachillerato Mixto de la Escuela de Bachilleres UAQ.

Algunas de las modificaciones que sufrirá este sistema educativo serán que ahora se enfocará en población mayor de 18 años en lugar de mayor de 19 años; se actualizó a cinco cuatrimestres, se aglomeró a 28 asignaturas curriculares con 84 créditos; e inclusive se trabajó en homologar la carga académica entre los turnos matutino, vespertino y sabatino.

Adicionalmente, la Rectora pidió guardar un minuto de silencio por los compañeros, miembros de la comunidad universitaria, que lamentablemente fallecieron a causa de COVID-19; o que perdieron a algún ser querido debido a esta pandemia.