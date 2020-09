Salud y economía, el gran reto del Querétaro postpandemia

La seguridad y movilidad fueron las demandas de la mayoría de la gente, de acuerdo a su plan municipal de desarrollo

Carlos Uriegas

El próximo 1 de octubre, Luis Nava cumple dos años al frente de la presidencia municipal de Querétaro luego de unas elecciones muy reñidas. El alcalde capitalino hizo un balance de un segundo año de trabajo y habló de los nuevos retos que se suman a su administración; la salud y la economía.

La seguridad y movilidad fueron las demandas de la mayoría de la gente, de acuerdo a su plan municipal de desarrollo; pero no se menciona salud, y medio ambiente está muy abajo, ¿cómo ha venido a cambiar esto el último semestre con la llegada de la pandemia?

Luis Nava: “Tuvimos que atender el tema de salud, sin descuidar los temas estructurales, como son la seguridad y movilidad, además de atender la contingencia creada por la pandemia, que vino a modificar la estrategia y los programas de trabajo (…) En seguridad, aun en los tiempos de la pandemia se siguió construyendo el C4, que recién se inauguró el ocho de septiembre, se continuó con la instalación de cámaras de vigilancia, los botones de emergencia en plazas y colonias, porque no podemos interrumpir nuestros compromisos principales con los ciudadanos sin dejar de atender la pandemia”.

CU: Querétaro es el municipio con más casos de COVID. ¿Cómo ha cambiado y enfrentado su línea de gobierno?, usted mismo ya sufrió con el contagio. ¿Cómo mantener la reactivación económica, sin perder el control de la pandemia y aumenten los contagios?

LN: “Para evitar la propagación y la cadena de contagios tenemos el programa de pruebas de contagio, de forma gratuita y a domicilio, lo que representa un apoyo a su salud sin que les cueste. Ninguna medida será suficiente si la ciudadanía no colaboran de forma responsable ya que los contagios se han dado tras reuniones y fiestas, sobre todo de jóvenes, por lo que requerimos que todos participen de manera solidaria y responsable usando el cubrebocas, manteniendo la sana distancia y evitar asistir a espacios donde hayan muchas personas. La salud y la vida son los más preciado de nuestras familias.

CU: ¿No le parecen pocos tres años para cumplir con los retos, promesas y coyunturas políticas? ¿Vendrán otros tres años más para poder cumplir con el tema de la seguridad, movilidad, salud y economía?

“Estamos concentrados en dar resultados, dejar a un lado los discursos, concentrados en cumplir con nuestro plan de desarrollo, trabajar ya tender ala ciudadanía; estanos listos, preparado y trabajando con resultados para que la ciudadanía pueda valorar cuando vengan los tiempos electorales”.

CU: ¿Querétaro sí es el mejor lugar para vivir, todo Querétaro, o solo en el Campanario?

LN: “La pandemia hizo que el mundo completo no fuera un mejor lugar para vivir, ya que al aislarlos y no poder disfrutar de nuestro municipio no pudimos disfrutarlo, esta pandemia nos afectó la calidad de vida y nadie podría decir que estamos mejor ahora. Pero siempre en las crisis hay dos maneras de enfrentarla, quejarse o ponerse a la altura de los problemas y en Querétaro hemos hecho frente a una situación adversa y hemos sacado lo mejor de nosotros mismos y de la sociedad, que en la mayoría ha sido responsable, participativa y solidaria”.

CU: Acaba de inaugurar el C4, que en 8 meses quedó listo, van muy avanzado el Viaducto Nor poniente, pero se dice que Querétaro es una ciudad para el automóvil. ¿Se puede vivir en Querétaro sin auto?

LN: “Estamos trabajando para mejorar la movilidad, estamos trabajando en una plataforma para que las personas puedan compartir vehículo, que las persona se puedan organizar para ir al trabajo juntos o los chavos a la escuela, pero también hicimos un esfuerzo para respetar una ventana de horario con los transportes pesados y tener mejor fluidez y menor congestionamiento vial. En teas de transporte público nos sumamos al esfuerzo del gobierno estatal con la reconfiguración de Pie de la Cuesta para que haya mejor circulación del transporte público. Estamos promoviendo también la bici, llevamos un mes con servicio gratuito, conectar el norponiente de la ciudad con un viaducto elevado, son un conjunto de medidas que buscan mejorar la movilidad y el tiempo de traslado”.

Al cuestionar al alcalde si recordaba cuándo fue la última vez que se uso al transporte público o si fue aquella vez que se subió con Alex Lora, Luis Nava comentó que a inicios de año usó el transporte, y aunque no está en su área de trabajo, también supo que el precio por pasaje esta en 11 pesos.

CU: Querétaro comparado con otras ciudades de México está en los primeros lugares en calidad de vida, sin duda, pero ¿cómo percibe eso cuando compara a Querétaro con Querétaro de hace 10 años?

LN: “Sin duda Querétaro ha crecido y se ha desarrollado, lo más importante de que estos sea compatible con una buena calidad de vida, que el crecimiento no signifique una pérdida o deteriore de la calidad de vida, que mejore la infraestructura y los servicios públicos para que el crecimiento sea planeado y ordenado. No podemos evitar que la gente llegue a Querétaro, la gente tiene derecho a vivir mejor pero sin que esto signifique un deterioro para la gente que lleva tiempo viviendo acá. Es complicado, pero lo podemos lograr, vamos a hace de Querétaro la mejor ciudad para vivir”.

De bote pronto

CU: Hace unos días lo vimos de portero en la entrega de instalaciones deportivas en el El Romerillal. ¿Le gusta la portería? Ya que hace unos meses venció en penales al arquero Adolfo Ríos para ganar la elección por 1,513 votos.

LN: “Me gusta más meter goles, lo que disfruto, también fui medio en mis años mozos”

CU: ¿Qué aficiones tiene Luis Bernardo Nava, más allá de la política?

LN: “Pasar tiempo con mis hijos, me gusta ejercitarme como disciplina personal, me gusta ver el futbol americano, fui pateador un tiempo del equipo”, mencionó el alcalde, quine es fan de los Potros de Indianápolis.

A favor en contra

CU: Marko Cortés, abrió la posibilidad de que Felipe Calderón volviera al PAN, a favor o en contra de que regrese el ex presiente; usted le coordinó la campaña en Querétaro en 2006.

LN: “El Pan debe tener las puertas abiertas para todos, y que algunos que se hayan ido puedan regresar con al convicción y mística de Acción nacional, para darles a loe mexicanos una vida mejor para todos. Yo empecé en el PAN desde que éramos oposición, defendiendo ideales desde la trinchera”.

CU: ¿Hay lealtad en la política? ¿Siempre cerca de Pancho Domínguez?

LN: “En la política y en la amistad siempre debe haber lealtad, es un valor que ojalá todos pudiéramos tener, ser leales a nuestros principios valores, a los amigos y a la ciudad”.

CU: 2021 será un año político. ¿Luis Nava se ve repitiendo en la alcaldía?

LN: Me comprometí a no “chapulinear”, a no saltar por cargos de elección, en todo caso lo que buscaría es seguir trabajando, no buscaría saltar a otra posición”

Continuar otros tres años…

“Eso en los tiempos adecuados pensaremos en eso, ahora no quiero en lo personal y en mi equipo distraernos en eso, necesitamos estar concentrados con los compromisos y retos que tenemos que cumplir. En su momento ya lo pensaremos”.