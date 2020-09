IMSS operará con normalidad los días 15 y 16 de septiembre

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que estarán abiertos todos sus hospitales en Querétaro, así como el servicio de urgencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó a sus derechohabientes que los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre se ofrecerán con normalidad los servicios hospitalarios y de Urgencias, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales de Querétaro.

Puntualizaron que esos días se suspenderán los servicios administrativos, así como la atención médica de consulta externa en las UMF, Especialidades y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

El Seguro Social brindará servicio con normalidad en Urgencias en la UMF No. 8 en el Municipio de El Marqués; la UMF No. 9 en Felipe Carrillo Puerto; la UMF No. 15 en Desarrollo San Pablo, así como en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Av. Zaragoza y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 en San Juan del Río.

Asimismo, se tendrá atención médica continua de 8:00 a 20:00 horas, en las UMF No. 10 en San Roque; No. 17 en Corregidora; No. 16 en Constituyentes, y las UMF No. 6 y No. 7, en San Juan del Río.

En un comunicado informaron que el Hospital General Regional No. 2 en El Marqués, continuará recibiendo pacientes con padecimientos respiratorios, ya que se encuentra reconvertido a atención COVID-19.