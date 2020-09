Mañaneras deberían seguir en época electoral: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera desmenuzó el papel de la comunicación y de la prensa en la época de la llamada 4T

Alhelí Lara Rodríguez

Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberían continuar en época electoral siempre y cuando no exista una violación al artículo 134 constitucional, indicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Al hablar sobre el papel de la comunicación en la 4T con miembros del Consejo Editorial del AM de Querétaro en el Club de Industriales de la entidad, el funcionario precisó que impedir las “mañaneras” restringe el derecho a la libertad de expresión del jefe del Ejecutivo, además de interferir en la obligación del presidente de rendir cuentas a los ciudadanos.

“Lo que está prohibido es que, en términos del artículo 134 constitucional, el presidente se pronunciara respecto a las elecciones, por ejemplo de Coahuila o Hidalgo -donde habrá proceso electoral en noviembre- pero eso no implica que se restrinja su derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro ser humano, ni su obligación de rendir cuentas de forma transparente. Me queda claro que el presidente tiene que seguir con las mañaneras, lo que no puede hacer es llamar al voto, porque sí sería algo que violaría el 134 constitucional”, puntualizó.

De acuerdo con Nieto Castillo, existe un precedente en 2010, donde se revocó una resolución del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde se dijo que el caso de Felipe Calderón era irresponsable en términos constitucionales pero “el presidente no podía ser sancionado a pesar de haber difundido, durante el proceso electoral de 2010, una actividad gubernamental”.

Durante la videoconferencia, Nieto Castillo explicó las directrices de la comunicación gubernamental y enfatizó la problemática a la que se enfrentan los medios estatales y locales. Aclaró que la comunicación y el derecho al honor, también forman parte central de la agenda constitucional en la cuarta transformación.

“La mañanera es un mecanismo extraordinario, por el cual el presidente AMLO pone agenda en el país y genera la discusión pública. Segundo, el mecanismo de difusión es vía los medios y las redes sociales. Las preguntas de los medios son un termómetro para poder analizar qué quiere saber la sociedad respecto al ejercicio gubernamental, es un paso central mantener una política activa. Tres, la presencia de los medios es un elemento fundamental para poder transparentar el ejercicio público”.

A decir del titular de la UIF, esta administración garantiza el ejercicio de libertad de expresión.

El dato

Santiago Nieto Castillo afirmó que la Mañanera es un mecanismo de comunicación que ponen en la agenda los temas de interés público.