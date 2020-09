Arturo Maximiliano abre la puerta a la política en el futuro

Arturo Maximiliano señaló estar a la espera de la coyuntura política para ver si se postula a un cargo de elección en Querétaro

Carlos Uriegas

Notario Público, analista financiero, comunicador, ex diputado federal, maestro en políticas públicas, son algunas de las cartas credenciales de Arturo Maximiliano García, personaje queretano, presente, incluso de manera “espectacular” y quien dice estar dispuesto a esperar la coyuntura política y abierto a un cargo de elección en Querétaro.

En su naturaleza está el saber analizar, el generar educación y cultura financiera en México, a través de Pesos y Centavos, una idea que ha ido creciendo de manera exponencial. Pero siempre tendrá latente la capacidad de transformación social, desde la política, que ejerce y que vive Arturo Maximiliano García. Una idea que no descarta.

Carlos Uriegas: ¿Te ves regresando a la arena de la política pública. Pasar de ser analista a volver a ser analizado?

Arturo Maximiliano: “Es una alternativa y es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Algunos les llega de manera coyuntural y a otros por estar permanentemente ahí. Yo me siento preparado para los temas públicos, he estado en constante preparación académica, he tenido experiencia en cargos públicos. En esta etapa siempre he dejado abiertas mis alternativas. Los llamados para regresar a una contienda política dependerán de la coyuntura. Lo que no creo es en los improvisados en la política, si algo aborrezco es la falta de preparación para cualquier profesión y más para el sector público. Me mantengo abierto hoy y siempre para ejercer mis derechos políticos. Pero vivo la política ahora desde una trinchera muy diferente.

Hablas de coyunturas y de preparación, y la política es mucho de momentos. ¿Si se combinan estos factores consideras que puedas volver a la política pública?

AMG: “Tengo que ver el qué, por qué y para qué volver a un cargo público. Tomar una decisión de regresar me llevaría al análisis. Tener un planteamiento concreto ya que no tomo decisiones por capricho o por revancha”.

CU: Aportaste mucho en llevar a un ciudadano a la política, acompañaste a Mauricio Kuri en ese trayecto hacia la política, tienes relación cercana con Santiago Nieto. Conoces el camino, la gente te ubica. ¿En caso de regresar, el panorama luce de color azul o tiene más tintes guindas como el color de Morena?

AMG: “Como queretanos nos conocemos mucho, hemos tenido diversos caminos, pero creo que Santiago sería un gran candidato. Es un hombre leal, institucional y está a lo que el presidente diga. Tiene una bandera importante que es el combate a la corrupción y a la delincuencia. He platicado con Santiago y con muchos otros políticos y hablamos y analizamos muchos temas. Más que eso no he tenido formalmente una invitación de ningún tipo para estar en este proceso. No por el momento. Veremos qué sucede”.

El combate a la corrupción para el país y para Querétaro es una bandera por la que Maximiliano García siente afinidades, motivo que comparte con Santiago Nieto, de quien dijo se sentiría orgulloso en caso de que el titular de la UIF sea el candidato a la gubernatura del estado.

CU: ¿Hay corrupción en Querétaro?

AMG: “La corrupción existe. Siempre ha existido. La problemática es si se combate y se castiga la corrupción. Más que acabar con la corrupción, hay que acabar con la impunidad. El tema de fondo es combatirla y castigarla, que no se solape y el combate sea parejo”.

CU: ¿Es tiempo de una alternancia en Querétaro?

AMG: “Considero que los electores se han empoderado y quizá pudiéramos entrar a una nueva alternancia. En Querétaro han habido alternancias y la ciudadanía podía estar considerando una nueva alternancia de partidos”.

Como analista financiero y económico no ve un cambio radical en caso de que llegue un nuevo partido a Querétaro y se rompa con la continuidad política y económica.

Yo no veo una vuelta en U, veo nuevos esquemas de seguir proyectando a Querétaro a nivel nacional e internacional. Hay buenos ejemplos de economías europeas, de izquierda progresistas con desarrollos económicos importantísimos y con gran bienestar social. Se pueden realizar ajustes para que se mantenga un desarrollo económico y los logros sean más equitativos”.

Para Arturo Maximiliano los ajustes deben enfocarse en el desarrollo urbano de Querétaro, regular las zonas metropolitanas, atender el tema del agua, el transporte púbico, la movilidad y el medio amiente.

Para finalizar le insistimos en la posibilidad de que su rostro que ocupa varios anuncios espectaculares pudiera llegar a una boleta electoral. El notario público mostró una sonrisa y habló más de su presente.

“En este momento mi línea es el desarrollo de mi profesión, el análisis, los medios de comunicación. Me reservaré mi derecho a volver y si se da la coyuntura y con las razones correctas se podría considerar y analizar muy bien, ya que si tomo ese camino no sería compatible con lo que hago ahora, ya que si tomo un cargo público tendría que dejar mi función de Notario, dejar los medios de comunicación, sería incompatible la política con lo que hago ahora”. Y futureando… “Si tomo el camino debo estar convencido que puedo generar una transformación. No me gusta la palabra administrar, llegar a mantener y manejar las cosa como están, y lo que se necesita en México son transformaciones de fondo”, expresó Arturo Maximiliano García.

MT