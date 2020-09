Urge Daniel Lizárraga apertura al periodismo de investigación

Khalid Osorio

El periodista Daniel Lizárraga, coautor del reportaje ‘La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto’, platicó con AM de Querétaro sobre la necesidad de impulsar el periodismo de investigación, y dio a conocer su nuevo blog: Alebrijes y Papirolas, donde estará dando a conocer sus reportajes.

La investigación sobre el expresidente de México obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas. Sin embargo, contó que muchas puertas se cerraron para los investigadores que participaron en el reportaje, por lo que muchos optaron por abrir espacios propios, con un sistema de monetización distinto al tradicional.

La credibilidad de los medios de comunicación, agregó, se sustenta en la calidad del contenido que ofrecen a los lectores, para lo cual es fundamental romper con la dependencia económica.

“Hay que voltear a ver a los lectores, saber qué quiere la gente. El hecho de que no se vendan los periódicos, no se escuche la radio o no se vea la televisión como antes es por una crisis de credibilidad bastante seria”, expresó el periodista.