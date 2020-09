Apremia Canacintra Querétaro la resolución de cuatro crisis en el país

pérdidas en las empresas. Debemos tener cuidados muy especiales y eso no nos ayuda», expresó Rivadeneyra Díaz.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que, de abril a junio de este año, el producto interno bruto del país tuvo una caída anual de 18.7 por ciento.

Para el líder de los industriales queretanos, «estamos en la peor crisis económica de nuestra generación”.

«Esto no arrancó ahorita. Tiene muchos meses en los que hemos estado teniendo problemas económicos. Parece que 2019 fue un año verdaderamente complica- do, y como si no hubiéramos tenido suficientes problemas, estamos teniendo una crisis política. Este tema de los videos y el nivel de encono que tenemos no nos ayuda en lo absoluto, entonces todo esto va a incidir en la economía», explicó.