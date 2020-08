Mercados superan la capacidad recomendada por COVID-19

Al tratarse de espacios cerrados y debido a la contingencia por COVID-19 los mercados de la ciudad deberían estar al 50 o 60 por ciento de su capacidad

Magdiel Torres

Los principales mercados de la ciudad superan la capacidad recomendada por la contingencia que vive el estado debido al coronavirus. Lo anterior de acuerdo con las cifras presentadas por Alejandra Haro de la Torres, secretaria de Servicios Públicos Municipales.

Según datos proporcionados por la funcionaria pública la afluencia del mercado Escobedo fue poco más de 31 mil personas. En el Mercado De la Cruz poco más de 35 mil y en el del Tepe, de poco más de 12 mil.

Estos datos corresponden al 70 y 90 por ciento de la capacidad, que rebasa la cantidad recomendada por la contingencia sanitaria por coronavirus que se vive en el estado.

LA PROBLEMÁTICA

A pesar de que la dependencia no tiene datos sobre reporte de contagios en estos lugares, sí están conscientes de la problemática que representan los espacios cerrados ante la pandemia. Por este motivo, han empleado personas del programa de vigilantes ciudadano para proporcionarles a los visitantes gel antibacterial y pedirles el uso de mascarillas.

Lo recomendable, señaló la funcionaria, es que a los mercados ingresen una sola persona por familia. Además, se sugiere que lleven una lista de lo que van a surtirse para que la compra sea rápida y no se encuentre durante mucho tiempo expuestos.

Sin embargo, los fines de semana, por el contrario, los mercados son receptáculos de familias que deciden ir acompañadas hacer sus compras. La afluencia de los mercados, por lo tanto, es mayor los fines de semana.

EL RIESGO

The New York Times en un artículo publicado por esta casa editorial (https://bit.ly/3gqHZ9f) señala cómo una universidad alemana simuló un concierto para ver cómo se propaga el virus en espacio cerrado. Uno de los factores que midieron, además de los espacios cerrados en sí, fue el contacto humano que estos espacios propician.

Los mercados no están exentos de este contacto humano, sobre todo cuando los espacios son reducidos. Además, los mercados también propician el encuentro entre comerciantes y compradores más allá de las paredes que delimitan el espacio físico. Este es el caso de los tianguis que se ponen los fines de semana en los lugares aledaños de los mercados.

La funcionaria señaló que también en estos espacios están los vigilantes ciudadanos colocando a los visitantes gel antibacterial y pidiendo el uso de cubrebocas.

TIANGUIS, MERCADOS Y OBRA URBANA

La arquitecta Ana Carolina Delgado, habitante del barrio del Tepe en donde se encuentra uno de los mercados de mayor afluencia en el municipio, señaló que las actuales obras urbanas realizadas en el espacio han propiciado que la sana distancia recomendable en mercados y tianguis sea aún más difícil de realizar.

“Están arreglando la plaza. Ahí se junta varias calles y hacen una especie de glorieta. Es un flujo natural de gente. Es prácticamente el centro del tianguis. Sobre (la calle) Invierno y (la calle) San Roque hicieron un pasillo, tal vez de un metro en el que pasa gente de ambos sentidos, incluso con bicicletas”, explicó.

Sin embargo, agregó que los tianguis pueden ser un espacio que, a pesar de la afluencia, por estar al aire libre, permiten que el virus no se contenga en espacios cerrados, como son los mercados. En todo caso, señaló la arquitecta, cualquier estrategia sobre afluencia y movilidad debe tener en cuenta a los habitantes. Esto porque ellos, al ocupar los espacios día con día, pueden coadyuvar a planear las formas de movilidad y concientizar a las personas sobre las medidas preventivas.