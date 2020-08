Regalan salud, cubrebocas y una segunda oportunidad

Carlos Uriegas

El PET es aliado para la salud gracias al trabajo manual y al espíritu de ayuda de Carlos Ramírez Alvarado, Galdino y doña Mari. Derivado de la necesidad y por la pandemia de 2009 del H1N1, surgió la idea de fabricar cubrebocas elaborados con este plástico y telas desechables. Ahora, con el nuevo coronavirus, se dieron a la tarea de elaborarlos con material de desecho para finalmente regalarlos a quienes lo necesiten.

“Los hacemos con la idea de ayudar. No los vendemos, ya que sabemos que en la pandemia los cubrebocas suben de precio y hay personas que no cuentan con el recurso para pagarlos. Es una forma de ayudar para que la gente no se enferme”, explica Carlos Alvarado, presidente de NDC, (Nuestros Derechos Constitucionales) Gestión Social.